Ein Österreicher nach Ausschreitungen bei G20-Gipfel in U-Haft

23-Jähriger soll Glasflaschen auf Polizeifahrzeuge geworfen haben

Wien/Hamburg – Im Zuge der Ausschreitungen rund um den G-20-Gipfel in Hamburg ist auch ein Österreicher in Untersuchungshaft genommen worden. Dies teilte die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwältin Nana Frombach, am Dienstag auf APA-Anfrage mit.

Dem 23-jährigen Mann werde vorgeworfen, im Vorfeld des Gipfels am 4. Juli mehrere Glasflaschen auf Polizeifahrzeuge geworfen und mit einem Flaschenwurf eine Passantin am Kopf getroffen zu haben. Sie erlitt eine Platzwunde. (APA, 11.7.2017)