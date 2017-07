Gegen Schlepper: Italien plant Kooperation mit Bürgermeistern in Libyen

Zur Eindämmung der Boots-Ankünfte – Innenminister Minniti am Donnerstag in Tripolis

Rom – Um die Zahl der Flüchtlinge und Migranten, die von Afrika über das Mittelmeer nach Italien kommen, einzudämmen, reist der italienische Innenminister Marco Minniti am Donnerstag nach Tripolis. Dort will er ein Abkommen mit libyschen Bürgermeistern abschließen.

Treffen Minnitis mit Bürgermeistern seien in größeren Städten entlang der libyschen Küste sowie im Süden des Landes vorgesehen, berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero" am Dienstag. Die Bürgermeister drängen auf Unterstützung zur Bekämpfung des Menschenhandels, der zum wichtigen Wirtschaftsfaktor für die Region geworden ist. Ziel sei es, Wege der Kooperation und der Förderung der lokalen Wirtschaft zu finden.

Diskutiert wird auch die Möglichkeit, Milizionäre in die libysche Grenzwache aufzunehmen. Diese soll vor allem zum Schutz der südlichen Grenze entstehen.

Alternativen zur Schlepperei

Die Bürgermeister der südlibyschen Region Fezzan drängen auf finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser, Straßen und andere Infrastruktur. "Der Menschenhandel ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Libyen. Wenn man Schlepperei ausmerzen will, muss man der Bevölkerung Alternativen im Wirtschaftsbereich anbieten", sagte Innenminister Minniti laut der Tageszeitung "La Stampa" am Dienstag.



Italien will auch andere EU-Länder in seine Projekte einbinden. Die Regierung von Premier Paolo Gentiloni drängt die EU-Grenzschutzbehörde Frontex, dass sich mehr EU-Mitgliedsstaaten an der Flüchtlingsrettung im Mittelmeer beteiligen und diese auch für die Aufnahme der Migranten sorgen. (APA, 11.7.2017)