Panama Papers bringen Pakistans Premier an Rand des Rücktritts

Islamabad – Der Druck auf den pakistanischen Ministerpräsidenten Nawaz Sharif im sogenannten Panama-Gate-Fall wächst. In der Nacht auf Dienstag wurde ein mehr als 250 Seiten langer Bericht einer Untersuchungskommission öffentlich, der "eklatante Lücken" in den Nachweisen zum Vermögen der Sharif-Familie sieht. Politische Gegner verlangten am Dienstag in der Früh erneut Sharifs Abdankung.

Medien hatten 2016 Details über gut 200.000 Briefkastenfirmen der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca veröffentlicht, in denen Politiker, Prominente und Sportler ihr Vermögen geparkt haben sollen. Die Veröffentlichung führte zu weltweiten Ermittlungen und einer Debatte über Steueroasen und Geldwäsche.

Amtsenthebung möglich

In den Dokumenten tauchten auch die Namen von Kindern des pakistanischen Regierungschefs auf, nicht aber sein eigener. Sharif kann des Amtes enthoben werden, falls sich herausstellt, dass er Vermögen verborgen hat.

Seit April hatten sechs Ermittler unter anderem vom Kriminalamt des Landes sowie von Geheimdiensten Sharif und Mitglieder seiner Familie verhört und vor allem versucht, herauszufinden, wie die Familie mehrere teure Wohnungen in London finanziert hat. Sie empfahlen dem Obersten Gericht des Landes nun weitere Ermittlungen gegen den Ministerpräsidenten, der gehofft hatte, nach Abschluss dieser Untersuchung vom Haken zu sein. Sharifs Familienmitgliedern, unter anderem seinen Kindern, warfen die Ermittler vor, gefälschte Dokumente vorgelegt zu haben. (APA, 11.7.2017)