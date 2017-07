Konkurrenzkampf mit Facebook: Snapchat-Aktie fällt unter Ausgabepreis

Der Börsengang des US-Konzerns wurde im März als großer Erfolg gefeiert, nun sorgen sich Anleger um die Wachstumsaussichten

New York – Der Börsengang des Snapchat-Betreibers Snap Inc. im März war noch als Erfolg gefeiert worden. Inzwischen sind die Sorgen der Anleger um die Wachstumsaussichten der Firma so groß, dass die Aktie bereits weniger kostet als bei der Erstausgabe.

Das Papier schloss nach einem weiteren Rückgang von 1,11 Prozent bei 16,99 US-Dollar (14,92 Euro). Es war Investoren vor dem Börsendebüt um 17 Dollar verkauft worden und zunächst bis auf 27 Dollar gestiegen. Anleger machen sich Sorgen, dass Snap im Konkurrenzkampf mit Facebook Federn lassen könnte.

Kaum neue Nutzer

Die Ergebnisse des ersten Vierteljahrs zeigten, dass Snapchat sich schwertat, neue Nutzer zu gewinnen, während Facebook erfolgreich Funktionen von Snapchat kopierte. Snap verfehlte die Prognosen beim Wachstum von Nutzerzahl und Umsatz. Die zentrale Frage für die Investoren ist nach wie vor, wie groß und effizient die Firma werden kann. Snap kam im ersten Quartal auf 166 Millionen täglich aktive Nutzer – nur acht Millionen mehr als im Quartal davor. Damit ging die seit Herbst andauernde Flaute weiter.

Facebook-Dienst Instagram wächst schneller

Die zuvor steile Wachstumskurve knickte ein, als Facebook anfing, in großem Stil Elemente von Snapchat nachzuahmen – etwa die "Stories"-Funktion, bei der Nutzer für 24 Stunden Bilder mit ihren Freunden teilen können. Facebooks Fotodienst Instagram verkündete im Frühjahr, dass sein "Stories"-Klon bereits auf mehr als 200 Millionen User kommt – mehr als bei Snapchat selbst. Instagram legte auch ein ganz anderes Wachstumstempo vor: Die App gewann zwischen Dezember und April 100 Millionen Nutzer hinzu und kommt jetzt auf 700 Millionen. (APA, 11.7.2017)