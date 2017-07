Deutschland will nach Hamburger Protesten mehr Hilfe bei Suche nach Tätern

"Bitte lassen Sie deutsche Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit den G20-Taten von Ihren nationalen Behörden vordringlich bearbeiten"

Berlin – Nach den schweren Krawallen auf dem G20-Gipfel in Hamburg fordert die Bundesregierung einem Pressebericht zufolge rasche Fahndungshilfe von den EU-Partnern. Einen entsprechenden Appell habe Justizminister Heiko Maas (SPD) in einem Schreiben an seine europäischen Amtskollegen gerichtet, berichteten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgabe) vorab.

"Bitte lassen Sie deutsche Rechtshilfeersuchen im Zusammenhang mit den G20-Taten von Ihren nationalen Behörden vordringlich bearbeiten", wurde Maas zitiert. "Viele Fotos und Videoaufnahmen werden jetzt ausgewertet, um die Täter namhaft zu machen. Dabei sind wir auch auf die Unterstützung unserer ausländischen Partner angewiesen." Der Minister habe seine Kollegen zugleich aufgerufen, zügig europäische Haftbefehle zu vollstrecken, die von deutscher Seite ausgestellt werden.

Zuvor bereits hatten Politiker von Union und SPD eine europäische Linksextremisten-Datei verlangt, darunter Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU). Bei den Ausschreitungen am Rande des Gipfels der führenden Industrie- und Schwellenländer wurden den Sicherheitsbehörden zufolge fast 500 Polizisten verletzt. (Reuters, 11.7.2017)