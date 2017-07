Wildschwein blockierte Start russischen Flugzeugs in Prag

Tier wurde nach Ausflug auf Rollbahn von der Polizei erschossen

Prag – Ein auf die Rollbahn gelaufenes Wildschwein hat am Flughafen der tschechischen Hauptstadt Prag für Wirbel gesorgt. Eine Passagiermaschine der russischen Fluggesellschaft Aeroflot konnte am Montag nach Flughafenangaben erst mit einer Verspätung von 20 Minuten starten, nachdem das Tier in den abgesperrten Bereich des Flughafens vorgedrungen war.

Für das Wildschwein endete der Ausflug auf die Rollbahn tödlich. Nachdem es der Polizei nicht gelang, das Tier zu verscheuchen, wurde es erschossen.

Immer wieder Wildschweinprobleme

Wachsende Wildschweinpopulationen stellen die tschechischen Behörden immer wieder vor Probleme. Regelmäßig kommt es zu Verwüstungen auf Feldern und Angriffen auf Hunde. Eine Wildschweinbegegnung am Flughafen gab es nach Polizeiangaben bisher allerdings noch nie. (APA, 11.7.2017)