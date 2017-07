Morgen-Update für Dienstag, 11.7.2017: Türkei, Lebensqualität in Österreich, Google Street View

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Nachrichten des Tages

[International] Türkei: "Österreich bei Verteidigung demokratischer Werte nicht ehrlich"

Trumps Sohn im Strudel der "Russia Connection"

[Wirtschaft] Ranking: Fast nirgendwo lebt es sich so gut wie in Österreich



[Web] Google bringt Street View nach Österreich

[TV-Tagebuch] So eine große Liebe: Spiras "Liebesg'schichten" auf ORF 2

[Gesundheit] Und gute Nachrichten zum Aufstehen: Eine Studie liefert Hinweise auf eine gesunde Wirkung von Kaffee

[Wetter] Der Dienstag verläuft von Vorarlberg bis in die westliche Obersteiermark unbeständig mit Schauern und Gewittern, die Sonne zeigt sich nur zwischendurch. Im Norden und Nordosten gehen besonders in der ersten Tageshälfte kräftige Schauer und Gewitter nieder, am Nachmittag beruhigt sich das Wetter wieder. 20 bis 30 Grad



[Zum Tag] Am 11. Juli 1931 wurde das Praterstadion (heute Ernst-Happel-Stadion) in Wien eröffnet. Über die Zukunft des Stadions wird derzeit diskutiert.