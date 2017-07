Zur Filmpremiere von "Dunkirk"

Gewinnen Sie Kinokarten für den neuen Film von Christopher Nolan ("The Prestige", "The Dark Knight"-Trilogie, "Inception", "Interstellar" u.a.) mit Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance und Tom Hardy!

Im Mai 1940 befinden sich Hitlers Armeen auf dem Vormarsch. Nachdem die Deutschen in die Benelux-Staaten eingefallen sind, wird Frankreich rasend schnell überrannt. Die Alliierten befinden sich auf einem chaotischen Rückzug, der bei Dünkirchen an der Atlantikküste jäh zum Stillstand kommt. Fast 370.000 Soldaten unterschiedlicher Nationen werden in Dünkirchen (Dunkirk) eingekesselt. Es droht ein militärisches Fiasko, das unvorstellbare menschliche Opfer zur Folge hat. Die Katastrophe kann nur durch Aufwendung aller Kräfte abgewendet werden ...

Regisseur Christopher Nolan ("The Dark Knight"-Trilogie, "Inception", "Interstellar" u.a.) erzählt in seinem Weltkriegsepos DUNKIRK die Geschichte eines militärischen Desasters, dass sich zu einem moralischen Triumph entwickelt. Aus drei unterschiedlichen Perspektiven werden die Schicksale der alliierten Soldaten geschildert, die an Land, zu Wasser und in der Luft darum kämpfen, ihre Kameraden heimzubringen.

Um die spektakuläre Rettungsaktion von Dünkirchen authentisch darzustellen, wurden große Teile dieses Filmes an Originalschauplätzen gedreht.

Pressestimmen

"The first reactions are in! Christopher Nolan’s DUNKIRK is just over two weeks away from opening nationwide and the social media embargo has lifted, giving fans our first round of reactions from top critics. Let’s just say these reactions are very, very positive. … "Dunkirk" is an ambitious retelling of Operation Dynamo, in which the British Air Force and Navy had to device a plan to rescue Allied soldiers stranded on Dunkirk beach and surrounded by German forces. Nolan has spoken at length about how the film will tell three different stories — the beach, the sea and the air — that all occurred over three separate time frames, and it appears this ambitious narrative devise is what really takes "Dunkirk" to the next level. Critics are already praising Nolan’s WWII drama as a "masterclass in craft," as well as "heart-pounding" and "heartbreaking." Full reviews won’t be released until closer to the movie’s release date, but it’s reassuring to know Nolan will be returning to theaters in top form." (indiewire.com)

Gewinnen Sie Kinokarten für die Filmpremiere von DUNKIRK (OmU) am Mittwoch, 26. Juli 2017 um 20.15 Uhr im Village Cinemas Wien Mitte, Landstraßer Hauptstraße 2A, 1030 Wien.

Bitte geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer an, da wir die Gewinner telefonisch verständigen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Annahmeschluss: Montag, 24. Juli 2017, 11.00 Uhr

>>>Zum Gewinnspiel