Diplomatisches Spitzentreffen in Mauerbach

OSZE-Außenminister tagen im Schatten innerer Krisen

Mauerbach/Wien – Die niederösterreichische Gemeinde Mauerbach steht heute, Dienstag, im Fokus der europäischen Diplomatie. In dem Ort westlich von Wien werden rund 30 Außenminister aus den insgesamt 57 Mitgliedsstaaten der "Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (OSZE) erwartet. Die restlichen Länder sind ebenfalls durch Delegationen vertreten.

Das Treffen markiert die Halbzeit des österreichischen OSZE-Vorsitzes 2017. Die Außenminister kommen traditionell nur einmal jährlich zum Abschluss der jeweiligen Präsidentschaft zusammen. Vergangenes Jahr hat der deutsche Vorsitz erstmals ein zusätzliches Treffen organisiert – in Potsdam, unweit der Hauptstadt Berlin. Auch der Tagungsort im Wienerwald soll nun für eine informelle Gesprächsatmosphäre sorgen, wie das Außenministerium dem STANDARD bestätigte.

Vakuum an der Spitze

Konkret soll in Mauerbach über die "Konflikte im OSZE-Raum" gesprochen werden, aber auch über Themen wie Migration, Terrorismus, Radikalisierung, Rechtsstaat und Demokratie. Überschattet wird das Treffen vom Krieg in der Ostukraine, wo die OSZE-Beobachter in den vergangenen Monaten von einer Zunahme der Kämpfe berichtet haben. Außerdem leidet die OSZE unter einer institutionellen Krise: Die Posten des Generalsekretärs und dreier weiterer Spitzenfunktionäre sind derzeit unbesetzt, was auf interne Blockaden hindeutet. (Gerald Schubert, 10.7.2017)