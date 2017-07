Microsoft 365 bündelt Windows und Office für Unternehmen

Zwei neue Software-Pakete als Angebot an Konzerne und kleine Firmen, Kosten von monatlich 20 Dollar pro Nutzer

Microsoft bietet Unternehmen künftig ein Paket aus Windows 10, Office und Sicherheitsanwendungen an. Das "Microsoft 365" betitelte Bündel soll pro Nutzer und Monat 20 Dollar kosten und ab Herbst 2017 verfügbar sein. Das Angebot "ändert grundlegend, wie wir designen, Programme erstellen und auf den Markt bringen, um unseren Kunden einen modernen Arbeitsplatz zu bieten", hieß es in einem Blogpost von Microsoft-Manager Kirk Koenigsbauer.

Azure Stack

Außerdem wird Azure Stack veröffentlicht, das Unternehmen bessere Anwendungsmöglichkeiten in der Cloud bieten soll. Die Ankündigungen liefern den Startschuss für Microsofts Inspire-Konferenz, die in am Montag in Washington D.C. Startet. Mehr als 17.000 Teilnehmern sollen dort von neuen Firmenideen des Software-Giganten erfahren. (red, 10.7.2017)