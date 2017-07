Wie man sich im Falle eines Terrorangriffs verhalten soll

Ein Video gibt (britischen) Urlaubern Empfehlungen, wie sich sich im Falle einer terroristischen Attacke in einem Hotel verhalten sollen

"In dem unwahrscheinlichen Fall einer terroristischen Attacke ...": Das vierminütige Video, das vom britischen Außenamt in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsverband Abta erstellt wurde, wirkt so wie jene Sicherheitsvideos, die man im Flugzeug zu sehen bekommt.

Gezeigt wird darin ein fiktiver Angriff auf ein Hotel. Nach dem Motto "run, hide, tell" ("flüchten", "verstecken", "Hilfe rufen") wird Urlaubern darin nahegelegt, wie sie sich im Ernstfall verhalten sollten. (red, 11.7.2017)