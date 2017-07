Steirer beendet mit Mate Pavic den Erfolgslauf der Briten Jay Clarke/Marcus Willis

London – Oliver Marach steht an der Seite seines kroatischen Doppelpartners Mate Pavic erstmals seit über fünf Jahren wieder im Viertelfinale eines Major-Turniers. Der Steirer, der am Sonntag seinen 37. Geburtstag feiert, und Pavic setzten sich am Montag gegen die Briten Jay Clarke/Marcus Willis mit 6:3,6:4,7:6(3) durch. In Wimbledon ist es für Marach sein zweites Viertelfinale nach 2009. (APA; 10.7.2017)