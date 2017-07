Dutzende Mitarbeiter türkischer Universitäten festgenommen

Außerdem sollen 43 Personen aus dem Büro des Ministerpräsidenten festgenommen werden

Ankara – Unter dem Vorwurf der Verbindungen zur Gülen-Bewegung sind 42 Mitarbeiter zweier türkischer Universitäten festgenommen worden. Darunter ist auch der regierungskritische Politikwissenschafter Koray Çalışkan, der an der Boğaziçi-Universität in Istanbul lehrt, berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Montag. Çalışkan schreibt auch für die linksgerichtete Zeitung "Birgün".

An der Istanbuler Medeniyet-Universität seien unter anderem 19 Professoren der medizinischen Fakultät festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft habe insgesamt für 72 Universitätsmitarbeiter die Festnahme angeordnet.

Kampagne gegen vermeintliche Gülen-Anhänger

Die türkische Führung macht die Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. Seither gehen die Behörden gegen vermeintliche Gülen-Anhänger vor.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die Staatsanwaltschaft habe zudem für 43 aktive oder ehemalige Mitarbeiter des Büros des Ministerpräsidenten die Festnahme angeordnet. Ihnen werde ebenfalls Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen. Sowohl die Universitätsmitarbeiter als auch die Behördenmitarbeiter werden laut Anadolu beschuldigt, den Messengerdienst Bylock benutzt zu haben. Darüber sollen Gülen-Anhänger unter anderem für die Vorbereitung des Putschversuchs kommuniziert haben. (APA, 10.7.2017)