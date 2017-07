"Star Citizen": Großes Update 3.0 bringt prozedural generierte Monde und Städte

In einem Video zeigen die Entwickler die Hauptfeatures der für Ende August geplanten Aktualisierung

Chris Roberts, seines Zeichens Projektgründer des Weltraum-Actionspiels "Star Citizen", hat sich mit seinem Team bis Ende August einiges vorgenommen: mit dem Update 3.0 für die Alpha-Version will das Team Animationen, Stadtplaneten, ein Riesenschiff sowie prozedural generierte Monde ins Spiel bringen.

star citizen

Animationen und "Reclaimer"

Die aktuelle Ausgabe des wöchentlichen Video-Updates gibt einen kleinen Einblick in sogenannte Takedown-Animationen. Mit diesen können Gegner überwältigt und zu Boden gerungen werden. Auch zu sehen ist das gewaltige Schiff namens "Reclaimer", das bereits fertig aussieht.

Der "Star Citizen"-Patcher ist im neuen Update ebenfalls optimiert. Was Nutzern aktuell noch ein Dorn im Auge ist: Bei jedem Update muss der gesamte Spiel-Client neu heruntergeladen werden. Das versucht der Entwickler Cloud Imperium Games zu lösen.

Die Benutzeroberfläche bekommt auch ein paar neue Features: Die Darstellung der Hologramme werden hier besonders aufpoliert, um sie für Menü-Apps zu optimieren.

Stadtplaneten und prozedural generierte Monde

Städte werden in Zukunft, genau wie Monde, prozedural generiert werden. Ein erster Stadtplanet (Arc Corp) wird schon im 3.0 Update enthalten sein, damit Spieler einen Einblick bekommen.

Die prozedurale Erschaffung von Planeten und Monden passiert in etwa so: Die Entwickler und Künstler entscheiden, welche Texturierung verwendet wird. Danach erstellt ein automatischer Algorithmus den Planeten. Hier haben sie allerdings immer noch die Möglichkeit, manuelle Feinabstimmungen vorzunehmen und ein Ökosystem zu entwickeln, um ihn lebendiger zu gestalten. Planeten mit Vegetation sind zwar in Arbeit, werden aber erst im Folgeupdate ins Spiel gebracht. Das Video verschafft einen Blick hinter die Kulissen der prozeduralen Entwicklung und die dabei verwendete Technologie. (ke, 10.7.2017)