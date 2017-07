Xing kauft Wiener Start-up Prescreen um 17 Millionen

Karrierenetzwerk will führende Position im E-Recruiting ausbauen

Hamburg/Wien – Das Karrierenetzwerk Xing hat das Wiener Start-up Prescreen um 17 Millionen Euro gekauft. Sollten bis 2020 bestimmte Ziele erreicht werden, kann sich der Preis um fünf bis zehn Millionen Euro erhöhen, teilte Xing am Montag mit. Prescreen ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Applicant-Tracking-Systemen (ATS) in Europa.

Diese Bewerbermanagementsysteme werden im Personalwesen immer beliebter. Damit können Unternehmen den gesamten Prozess von der Stellenausschreibung bis zur Einstellung der Bewerber mit einer Software managen. Die modernen ATS-Lösungen sind in den USA bereits weit verbreitet, auch im deutschsprachigen Raum steigt die Nachfrage. "Durch die Übernahme baut Xing seine führende Position im E-Recruiting weiter aus", erklärt Xing-CEO Thomas Vollmoeller.

Prescreen habe zurzeit 350 Unternehmenskunden, darunter auch größere wie die Unicredit Bank Austria. Jeden Monat komme ein zweistellige Zahl an neuen Kunden dazu. Das Start-up beschäftigt 27 Mitarbeiter, daran soll sich auch nach der Übernahme nichts ändern. (APA, 10.7.2017)