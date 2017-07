Deutscher Teamspieler Rüdiger zu Chelsea

Ablösesumme an AS Roma laut Medienberichten 39 Millionen Euro

Rom/London – Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger wechselt von AS Roma zum FC Chelsea. Der 24-jährige Verteidiger habe einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, teilte der englische Meister am Sonntag mit. Medien wie die "Gazzetta dello Sport" sprachen vor der offiziellen Bekanntgabe des Transfers von einer Ablösesumme von 39 Millionen Euro.

Auch Rüdigers Ex-Verein VfB Stuttgart dürfte an dem Transfer mitverdienen. Die Schwaben hatten den Abwehrspieler 2015 zunächst um vier Millionen Euro an die Römer verliehen, die schließlich um weitere neun Millionen Euro die Kaufoption zogen. Damals war eine Beteiligung an einem Weiterverkauf ausgehandelt worden. Vergangene Saison kam Rüdiger nach einem Kreuzbandriss auf 26 Einsätze in der Serie A. (APA, 10.7.2017)