Hamburger Polizei will nach G20-Krawallen Sonderkommission bilden

Bürgermeister Scholz fordert harte Strafen für Gewalttäter, Justizminister Maas will keine Gipfel mehr in deutschen Städten

Hamburg – Nach den schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Deutschland richtet die Hamburger Polizei eine Sonderkommission ein. Symbolhafte Reaktionen wie Rücktrittsforderungen würden nicht weiterhelfen, sagte Innensenator Andy Grote am Montag dem Sender NDR Info. Die Ursachen für die Gewalt lägen tiefer.

"Wir müssen uns schon damit beschäftigen, wo kommt diese neue Qualität her? Wer hat auch dazu beigetragen, wer ist verantwortlich dafür? Wie kriegen wir die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen?" Es gehe auch um die Strukturen und um die Frage, wer die Gewalttäter nach Hamburg eingeladen, beherbergt und bei ihren Taten gedeckt habe, so Grote. Ein Polizeisprecher konnte noch keine Angaben zur Stärke oder dem Namen der Kommission machen. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) hatte am Wochenende mehrfach harte Strafen für Gewalttäter gefordert.

Keine Gipfel mehr

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die Gewalttäter bei den Krawallen zum G-20-Gipfel in Hamburg mit Terroristen verglichen. "Die marodierenden Banden (...) können für sich keinerlei politische Legitimation in Anspruch nehmen", sagte der SPD-Chef am Montag in Ingolstadt. "Das hat Züge von Terrorismus."

Justizminister Heiko Maas (SPD) will Gipfeltreffen wie jenes der G20 künftig nicht mehr in deutschen Großstädten austragen. "In einer deutschen Großstadt wird nie wieder so ein Gipfel stattfinden", sagte er der "Bild"-Zeitung am Montag.

Eine Sprecherin des deutschen Justizministeriums verwies auf Anfrage darauf, dass SPD-Chef Schulz und Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vor kurzem eine stärkere Anbindung der G20 an die UN angeregt haben. Sie hatten in einem Strategiepapier unter anderem vorgeschlagen, die G20-Treffen künftig regelmäßig am UN-Sitz in New York abzuhalten.

Kanzleramtschef Peter Altmaier kündigte indes ein härteres Vorgehen gegen Linksextreme an. Auch die Schließung des Hamburger Autonomenzentrums Rote Flora "wird zu prüfen sein", sagte Altmaier am Montag der "Bild"-Zeitung. Dort seien "Beweise für Straftaten in großer Menge festgestellt worden". "Wir dürfen keine rechtsfreien Räume dulden", so Altmaier. Kürzungen bei Programmen gegen Linksextremismus sollten zurückgenommen werden. (red, APA, 10.7.2017)