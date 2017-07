Oculus Rift: Massive Preissenkung bis Ende August

VR-Brille Rift und Bewegungssteuerung Touch im Set vorübergehend im Preis gesenkt

Virtual-Reality-Spezialist Oculus hat eine temporäre Preissenkung für sein VR-Headset Rift und die Bewegungssteuerung Touch bekannt gegeben. Im Rahmen der Aktion "Summer of Rift" wird das Set auf Brille und Controller bis Ende August für 449 Euro bei den Händlern Media Markt, Saturn, Amazon und Caseking erhältlich sein. Der reguläre Preis für das Bundle liegt bei über 700 Euro.

Rabatte

Neben der Preissenkung verspricht der "Summer of Rift" bis Ende August neue Ankündigungen, Veröffentlichungen und Gratis-Multiplayer-Wochenenden sowie zahlreiche Rabatte im Oculus Store. So erscheint beispielsweise zur Halbzeit des Summer of Rift, am 20. Juli, Lone Echo, der Gewinner des E3-Awards für das beste VR-Game. (red, 10.7.2017)