Die Filmstarts der Woche

foto: centfox

Begabt – Die Gleichung eines Lebens (USA 2017, 101 min)

Regie: Marc Webb

Mit: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer

Frank (Chris Evans) möchte seiner Nichte Mary (Mckenna Grace) nach dem Tod der Mutter ein normales Leben ermöglichen. Allerdings rechnet das Kind am ersten Schultag bereits komplizierte Quadratwurzeln aus und soll auf eine Schule für Hochbegabte. Frank will das nicht, denn ein Leben unter Erwartungsdruck hat bereits seine begabte Schwester in den Selbstmord getrieben. Dann taucht die ehrgeizige Großmutter (Lindsay Duncan) auf, und die Geschichte scheint sich zu wiederholen. Regisseur Marc Webb ("(500) Days of Summer", "The Amazing Spider-Man") erzählt vom erbitterten Kampf um das Kindeswohl.