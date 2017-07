Ärger über Zeugenabsage im U-Ausschuss

Ex-Magna-Manager Hubert Hödl erschien am Montag nicht im Parlament

Wien – Die Absage von Ex-Magna-Manager Hubert Hödl im Eurofighter-U-Ausschuss hat die Abgeordneten am Montag verärgert. Befragt wird nun nur die Auskunftsperson Franz Borth vom Wirtschaftsministerium. Die Mandatare wollen von ihm etwa wissen, warum er Informationen an EADS weitergegeben habe, hieß es beim Eintreffen in der Früh gegenüber Journalisten.

Die kurzfristige Absage seines Erscheinens im Untersuchungsausschuss von Hödl sei "schon bemerkenswert", stellte ÖVP-Fraktionschefin Gabriele Tamandl fest: "Das hat einen üblen Nachgeschmack. Das ist sehr empörend und gefällt uns nicht." Sie hofft, dass es bis zum letzten Befragungstag am Mittwoch nicht zu einem weiteren Zeugenschwund kommt. Borth wiederum habe Informationen an EADS weitergegeben, dies wolle sie hinterfragen, so Tamandl.

Pilz: Ermittlungen gegen Hödl

Auch die Grünen betonen, dass sich das Wirtschaftsressort dem Unternehmen angedient habe: "Die Kontaktschiene lief mehr als geschmiert", so Grünen-Mandatarin Gabriela Moser. Fraktionsführer Peter Pilz kritisierte ebenfalls Hödls Absage und stellte fest: "Ich verstehe die Fluchtmotive durchaus", werde er doch durch die Akten schwer belastet. Pilz wies auch darauf hin, dass gegen Hödl ermittelt werde und er sich auch dem U-Ausschuss nicht auf Dauer entziehen könne.

Die Freiheitlichen orten Anleihen bei Ex-Magna-Manager Siegfried Wolf, der sich vor dem Ausschuss ebenfalls "verleugnen lasse", wie der Abgeordnete Walter Rauch meinte. Bei Borth gehe es nun um die Zeit unter Ex-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP). Auch thematisierte Rauch den Rückzug des Wifo von einer Plattform für die Gegengeschäfte, dies sei offenbar suspekt erschienen.

Für das Team Stronach zeigte sich, dass bei den Gegengeschäften "krampfhaft" versucht worden sei, darzustellen, wie wichtig der Eurofighter für die Wirtschaft ist. Die NEOS wollen ebenfalls klären, warum ein Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums EADS Informationen über die Verhandlungsposition übermittelt habe.

Weil Hödl dem Eurofighter-U-Ausschuss fernbleibt, haben die Abgeordneten am Montag einen kurzen Befragungstag vor sich. Die zweite, eigentlich für den Nachmittag vorgesehene Auskunftsperson, Franz Borth vom Wirtschaftsministerium, wird bereits ab 10 Uhr befragt. (APA, 10.7.2017)