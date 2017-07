Trump-Sohn wurden kompromittierende Informationen über Clinton angeboten

Donald Trump Jr. traf mitten im Wahlkampf russische Anwältin mit Verbindungen zum Kreml

Donald Trump Jr., ältester Sohn von US-Präsident Donald Trump, wurden mitten im US-Wahlkampf kompromittierende Informationen über Hillary Clinton zugesagt, bevor sich dieser bereit erklärte, eine russische Anwältin mit Verbindungen zum Kreml zu treffen. Das berichtet die "New York Times" unter Berufung auf drei Berater des Weißen Hauses.

Das Treffen mit Natalia Veselnitskaya, bei dem auch der ehemalige Wahlkampfleiter Paul J. Manafort und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner anwesend waren, wurde erst am Samstag bekannt – ebenfalls durch einen Bericht der "New York Times".

Das Treffen fand demnach am 9. Juni 2016 im Trump Tower in New York statt – zwei Wochen nachdem Donald Trump zum Präsidentschafskandidaten der Republikaner nominiert wurde. Die Enthüllung platzen in die laufenden Untersuchungen, ob es zwischen der mutmaßlichen russischen Einmischung in den US-Wahlkampf und Trumps Wahlkampfteam Verbindungen gab.

Ob Veselnitskaya tatsächlich die versprochenen schädlichen Informationen über Clinton zu dem Treffen mitbrachte, ist hingegen unklar. Trump Jr. verneint dies.

"Vage und zweitdeutig"

In einer Erklärung sagte der Sohn des Präsidenten, dass er die russische Anwältin auf Wunsch eines Bekannten traf. "Nachdem Freundlichkeiten ausgetauscht wurden, behauptete die Frau, dass sie Informationen hat, dass Personen mit Verbindungen nach Russland das Nationale Komitee der Demokratischen Partei und Hillary Clinton finanzieren. Ihre Aussagen waren vage, zweideutig und ergaben keinen Sinn. Keine Details oder weiterführende Informationen wurden zur Verfügung gestellt oder gar angeboten. Es wurde schnell klar, dass sie keine bedeutende Informationen hatte." Danach, so Trump Jr., wollte die Anwältin über Adoptionen russischer Kinder und US-Sanktionen sprechen.

Als Trump Jr. das erste Mal zum Treffen befragt wurde, so die "New York Times", habe er jedoch lediglich behauptet, dass es um Adoptionen ging, die Informationen über Hillary Clinton ließ er aus.

Ein Sprecher für den Anwalt des Präsidenten sagte, dass Präsident Trump "nichts von dem Treffen wusste und daran auch nicht teilgenommen hat".

US-Geheimdienste beschuldigen Putin, sich mit Hackerangriffen in den Wahlkampf 2016 eingemischt zu haben, um Trump zu helfen und dessen Konkurrentin Hillary Clinton zu schaden. FBI und Ausschüsse des Kongresses untersuchen, ob es Absprachen zwischen Mitgliedern aus Trumps Wahlkampfteam und Vertretern Russlands gab. (red, 9.7.2017)