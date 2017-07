Schwere Hagelunwetter im Waldviertel

700.000 Euro Schaden in der Landwirtschaft in Bezirken Gmünd und Zwettl – 3.500 Hektar betroffen

St. Pölten – Im nördlichen Niederösterreich haben Hagelunwetter am Sonntagnachmittag Schäden in Höhe von 700.000 Euro in der Landwirtschaft verursacht.

Insgesamt seien 3.500 Hektar in den Bezirken Gmünd und Zwettl betroffen, teilte die Österreichische Hagelversicherung in einer Aussendung mit. Neben Ackerkulturen sei vor allem Grünland schwer beschädigt worden. Betroffen seien alle Ackerkulturen, hieß es. (APA, 9.7.2017)