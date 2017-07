Bericht: Ahmadinejads einstiger Vize im Iran in Haft

Baghaei vor seinem Haus verhaftet

Teheran – Der ehemalige iranische Vizepräsident Hamid Baghaei ist inhaftiert worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA wurde der Vize des früheren Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad am Sonntag vor seiner Haustür in Teheran verhaftet. Weil er die Kaution von umgerechnet mehr als 1,2 Millionen Euro nicht habe bezahlen können, sei er in Haft genommen worden.

Gründe für seine Verhaftung wurden nicht genannt, aber angeblich werde ihm Korruption vorgeworfen. Der 47-jährige Baghaei war zusammen mit Ahmadinejad Spitzenkandidat der Hardliner bei der Präsidentenwahl im Mai dieses Jahres. Beide wurden jedoch für die Wahl nicht zugelassen. Auch diesbezüglich wurden keine Gründe genannt. Aber laut Beobachtern waren das Establishment und der Klerus der Ansicht, dass die beiden Hardliner und Erzfeinde von Präsident Hassan Rouhani dem Ansehen des Landes schaden. (APA, 9.7.2017)