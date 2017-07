Großkundgebung der türkischen Opposition gegen Erdogan

Zum Abschluss des "Gerechtigkeitsmarschs" versammelten sich Hunderttausende. Offen bleibt, welchen Effekt er hat

Istanbul/Athen – Den letzten Kilometer geht er allein, ein Meer aus roten und weißen Fahnen wartet auf Kemal Kiliçdaroglu. Zum Istanbuler Stadtteil Maltepe, zur Uferpromenade am Marmarameer, wo der "Gerechtigkeitsmarsch" des türkischen Oppositionsführers zu Ende geht, strömen am Sonntagnachmittag Hunderttausende. Manche singen den Izmir-Marsch aus dem Unabhängigkeitskrieg, ein Lobpreis auf Mustafa Kemal Atatürk, den Gründer der Republik, und auf das Türkentum. Es dürfte die größte Versammlung von Regierungskritikern außerhalb von Wahlzeiten in bald 15 Jahren Herrschaft Tayyip Erdogans und dessen konservativ-islamischer Partei sein.

Kiliçdaroglu wollte kein Logo seiner Partei sehen, der Republikanischen Volkspartei CHP. Nur türkische Fahnen und weiße Banner mit dem Aufdruck "Adalet" – "Gerechtigkeit" – sollten erlaubt sein. Überparteilich wollte der Chef der sozialdemokratischen Kemalisten-Partei seinen Protestmarsch von Ankara nach Istanbul verstanden wissen. Vertreter der prokurdischen Minderheitenpartei HDP, deren Führung inhaftiert ist, schlossen sich am Ende dem Fußmarsch an; ebenso wie Politiker und Anhänger kleiner linker Parteien. Mehr als 80 Prozent der HDP-Wähler, aber auch 43 Prozent der Wähler der rechtsgerichteten, mittlerweile informell mit Erdogans AKP verbundenen MHP unterstützten den "Gerechtigkeitsmarsch", will ein türkisches Meinungsforschungsinstitut herausgefunden haben.

Beginn am 15. Juni

Glücklich und entschlossen sei er und kein bisschen müde, so sagte Kiliçdaroglu am Wochenende nach seiner Ankunft in Istanbul der linken Tageszeitung Evrensel. 430 Kilometer legte der 68-Jährige zurück. Am 15. Juni begann er im Güven-Park im Zentrum von Ankara mit seinen Anhängern diesen Protestmarsch. Am Tag zuvor war der CHP-Parlamentarier Enis Berberoglu wegen Geheimnisverrats zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Es war nach den "Säuberungen" im Staatsdienst und den Massenverhaftungen von Journalisten und anderen angeblichen "Terrorverdächtigen" der letzte Tropfen, der das Glas zum Überlaufen brachte, so erklärte Kiliçdaroglu im Interview mit Evrensel.

Allerdings trägt Kiliçdaroglu selbst eine Mitverantwortung an der Inhaftierung seines Parteifeunds Berberoglu, ebenso wie der Führung der HDP: Im Frühjahr 2016 ließ Kiliçdaroglu einen Teil seiner Fraktion für eine Regierungsvorlage stimmen, mit der Abgeordnete im Parlament einmalig ihre Immunität verlieren, sollten Ermittlungen der Justiz anhängig sein. Kiliçdaroglu half damit der Regierung und den Ultranationalisten, das notwendige Stimmenquorum im Parlament zu erreichen. Eine Volksabstimmung über die Immunitätsaufhebung, die andernfalls angesetzt worden wäre, wollte er um des inneren Friedens willen verhindern.

Auf der politischen Agenda

Die Episode gilt als enormer politischer Fehler eines weithin glücklos agierenden Parteichefs. Mit seinem "Gerechtigkeitsmarsch" gegen die offensichtliche Obstruktion der Justiz in der Türkei und das Regieren per Dekret seit der Verhängung des Ausnahmezustands vor einem Jahr gelang es Kiliçdaroglu nun aber, dreieinhalb Wochen lang täglich die politische Agenda in der Türkei mitzubestimmen.

Ein Abbruch des Protestmarschs schien der Regierung nicht opportun. Der Empfehlung des Staatschefs, nicht über den Fußmarsch zu berichten, folgten die Medienbesitzer bald schon nicht mehr. Die türkischen Behörden sollen zudem vergangene Woche einen Terroranschlag des "Islamischen Staats" auf den Menschenzug verhindert haben.

"Demokratiewache" kommt

Bereits ab Dienstag mobilisiert die Regierung ihre Anhänger. Zum ersten Jahrestag des vereitelten Putschs vom 15. Juli sollen die Türken überall "Demokratiewache" halten. Das Presseamt der türkischen Regierung lud am Sonntag ausländische Journalisten zur Berichterstattung über die Gedenkveranstaltungen zum Putsch-Jahrestag ein. Flug-, Hotelkosten und Verpflegung während der sechs Tage dauernden Feiern würden vom Presseamt übernommen, hieß es. In einem vergangene Woche veröffentlichten, ebenso offen wie kontrovers geführten Interview mit der deutschen Wochenzeitung Die Zeit erklärte Erdogan, es gebe keine "unabhängigen Medien". (Markus Bernath, 9.7.2017)