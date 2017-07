Fossilien eines 400 Millionen Jahre alten Urhais entdeckt

Experte: "Es handelt sich um das älteste Wirbeltier, das jemals in Peru gefunden wurde"

Lima – In Peru sind die fossilen Überreste eines 400 Millionen Jahre alten Urhais gefunden worden (Bilder finden Sie über den Link am Artikelende). Den Fund machten Studenten der Universidad de Puno am Ufer des auf 3.800 Meter Höhe liegenden Titicacasees im Südosten des Landes, wie das peruanische Kulturministerium mitteilte.

"Pronto podremos hablar con conocimiento sobre los mares del Devónico peruano" - Leonardo Zevallos, paleontólogo. https://t.co/GmWWLQRymi pic.twitter.com/Mik3gerAFE — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) July 7, 2017

Entdeckt wurden zwei Fragmente des Unterkiefers und die Überreste einer Flosse. Mit einem Alter von 400 Millionen Jahren stammen sie aus dem Devon, dem "Zeitalter der Fische". Zugleich ist das die Ära, in der sich die Haie als Gruppe überhaupt erst entwickelten. "Es handelt sich um das älteste Wirbeltier, das jemals in Peru gefunden wurde", sagte der Experte Leonardo Zevallos vom Kulturministerium. (APA, red, 9. 7. 2017)