Irakische Elitesoldaten erobern Tigris-Ufer in IS-Bastion Mossul

Der Fall der letzten IS-Verteidigungslinien soll nach monatelangem Kampf bevorstehen

Mossul – In der ehemaligen IS-Hochburg Mossul steht die irakische Armee offensichtlich kurz vor der Eroberung der kompletten Stadt. Nach fast neun Monaten erbitterter Kämpfe um Mossul sind irakische Eliteeinheiten dem staatlichen Fernsehen zufolge bis ans Ufer des Tigris vorgedrungen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen kontrolliert der IS noch immer einen Streifen von etwa 90 Metern, der aber in der Mitte geteilt ist. Obwohl die Einsatzkräfte der Staatspolizei ihre Aufgabe bereits für erfüllt erklärt hätten, gebe es noch immer Widerstandsnester der Extremisten. Die Stadt sei noch nicht vollständig erobert.

Die Soldaten hätten dort die irakische Flagge gehisst, hieß es am Sonntag in einer Nachrichtensendung. IS-Kämpfer sprangen demnach in den Fluss und versuchten so zu entkommen. Dem Militär zufolge wurden allein dabei 30 Extremisten getötet. Der Islamische Staat (IS) hatte angekündigt, Mossul "bis zum Tod" verteidigen zu wollen. In ihrem Rückzugsgefecht setzt die Miliz verstärkt Selbstmordattentäterinnen ein, die ihre Sprengsätze in der Menge Tausender notleidender Zivilisten zünden, die sich langsam wieder aus ihren Verstecken wagen.

Frage von Stunden

Die jüngste Entwicklung in der stark zerstörten Altstadt von Mossul deutet darauf hin, dass dort der Fall der letzten IS-Verteidigungslinien unmittelbar bevorstand. Bereits am Samstag hatte das Militär erklärt, es sei nur noch eine Frage von Stunden, bis der endgültige Sieg über den IS verkündet werden könne. Die irakische Armee versucht seit vergangenem Jahr mit internationaler Hilfe, die Miliz aus Mossul zu vertreiben. Die Elitetruppen, die nun den Tigris erreichten, wurden von den USA ausgebildet. Mossul diente dem IS als faktische Hauptstadt im Irak. In Syrien tobt unterdessen noch der Kampf um die dortige IS-Hochburg Rakka, während im Südwesten des Landes eine von den USA und Russland vermittelte Waffenruhe in Kraft trat.

Mossul ist die letzte große Hochburg des IS im Irak. Die Extremisten hatten die frühere Millionenstadt im Norden des Landes vor rund drei Jahren überrannt. Im vergangenen Oktober begannen Regierungstruppen eine Offensive auf die Stadt. Die internationale Anti-IS-Koalition unterstützt den Angriff aus der Luft. (Reuters, 9.7.2017)