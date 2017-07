Neos wählten Matthias Strolz zum Spitzenkandidaten

Griss auf Platz Zwei der Bundesliste – Die Neos beschlossen am Sonntag ein Manifest für den Wahlkampf – ohne Überraschungen

Wien – Die Neos haben am Sonntag ihre Listen für die Nationalratswahl fixiert. Bei der Mitgliederversammlung wurde Parteichef Matthias Strolz wie erwartet zum Spitzenkandidaten gekürt. Auf Platz zwei befindet sich die ehemalige Präsidentschaftskandidatin und Höchstrichterin im Ruhestand, Irmgard Griss. Sie ist auch Listenerste in der Steiermark, wie bereits am Samstag entschieden wurde.

Strolz bedankte sich nach seiner Wahl für das Vertrauen: "Ich spüre die Größe dieser Aufgabe." Österreich werde sich nach dem 15. Oktober neu ordnen, zeigte er sich zudem überzeugt. Die NEOS seien dabei "so etwas wie ein echter Game-Changer".

"Wahlmanifest" mit bekannten Themen

Inhaltlich gehen die Neos mit altbekannten Forderungen in den Wahlkampf für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Das "Wahlmanifest", das die Parteiführung am Sonntag bei der Mitgliederversammlung in Wien zur Abstimmung vorgelegt hat, segneten die Neos-Mitglieder einstimmig ab – nachdem sie am Samstag schon mit großer Mehrheit für die Kandidatur Irmgard Griss' auf ihrer Liste gestimmt hatten. Am Sonntagabend schließen die Neos dann wieder per Abstimmung die Listenerstellung für die Nationalratswahl ab.

Im "Manifest" trommelt die Partei für einen schlanken Staat, ein modernes Bildungssystem, ein Bekenntnis zur EU und eine realistische Migrationspolitik ("weder linke Träume noch rechte Hetze").

Generalsekretär Nick Donig erklärte vor der Abstimmung, die Neos seien ein politisches Angebot für jene, denen das "System so was von auf den Hammer" gehe. Im "Manifest" steht dieser Punkt unter dem gemäßigteren Titel "Das System braucht eine radikale Kur". Eckpunkte: Parteienförderung halbieren, Föderalismus zurückfahren, die Zahl der Sozialversicherungsträger reduzieren. Außerdem im Forderungskatalog der Neos: Eine Schuldenbremse im Verfassungsrang, Pensionsreform und eine Senkung der Abgabenquote auf unter 40 Prozent.

"Top Unis für alle"

Im Bildungsbereich will die Partei "volle personelle, finanzielle und pädagogische Autonomie für Schulen", die "Mittlere Reife", mehr Gehalt für Lehrer und mehr Geld für Schulen, die zu einer "chancengerechten gesellschaftlichen Durchmischung" beitragen. Im Hochschulbereich sollen nachgelagerte Studiengebühren und Ausbau der Stipendien "Top Unis für alle" garantieren.

Zwölfstundentag und "Bürokratiebremse"

Gewohnt wirtschaftsfreundlich zeigen sich die Neos im Kapitel "Das Wir in Wirtschaft steht für uns alle": Eine "Bürokratiebremse" und eine "moderne Gewerbeordnung" sollen Unternehmer entlasten, für jede neue Vorschrift sollen "mehrere alte verschwinden". Die Tageshöchstarbeitszeit soll, bei gleichbleibender Wochenhöchstarbeitszeit, auf zwölf Stunden angehoben, die verpflichtende Mitgliedschaft in Wirtschafts- und Arbeiterkammer abgeschafft werden.

"Linke Träume" vs. "rechte Hetze"

Bei der Migration nutzen laut Neos-Manifest "weder linke Träume noch rechte Hetze" – eine Phrase, die bisher vor allem von ÖVP-Seite zu hören war. Integrationsbemühungen sollen in der Regierung aufgewertet werden und ein eigenes Ressort erhalten. Asylverfahren sollen verpflichtend innerhalb von 180 Tagen letztinstanzlich entschieden werden.

Anerkannte Flüchtlinge sollen möglichst schnell integriert werden, inklusive Zugang zum Arbeitsmarkt, für abgewiesene Asylwerber wollen die Neos Rückführungsabkommen mit den Herkunftsländern schließen und erhöhte Entwicklungshilfegelder an die Einhaltung dieser Abkommen knüpfen.

Positive Energie dank Freiheit und Verantwortung

In der Europapolitik will die Partei, "dass langfristig alle EU-Bürger in einer Europäischen Republik aus starken Staaten und Regionen leben". Sie soll sich auf die "großen Themen konzentrieren", einen gemeinsamen Grenzschutz sowie eine EU-Armee organisieren.

Gesellschaftspolitisch gehen für die Neos Freiheit und Verantwortung "Hand in Hand", "zusammen ergeben sie die positive Energie, um als Gemeinschaft Vorreiter des gesellschaftlichen und technologischen Fortschritts zu sein". Dafür will die Partei "dem ausufernden Überwachungsstaat Paroli bieten", das Amtsgeheimnis abschaffen und die Ehe für homosexuelle Paare öffnen. (red, 9.7.2017)