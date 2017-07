US-Außenminister Tillerson besucht heute Kiew

Treffen mit Staatschef Poroschenko

Kiew/Washington – Nach seiner Teilnahme am G20-Gipfel in Hamburg reist US-Außenminister Rex Tillerson am Sonntag zu Gesprächen in die Ukraine. In Kiew will er den ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko sowie Reformer in der Regierung und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen treffen. Es handelt sich um den ersten Besuch des US-Außenministers in der Ukraine.

Bei Tillersons Treffen mit dem Präsidenten dürfte es auch um die erste persönliche Begegnung zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin am Rande des Hamburger Gipfels gehen. Den Gipfel nutzten due deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und Putin zudem für ein Gespräch über den Konflikt in der Ostukraine, wo prorussische Rebellen gegen die ukrainische Armee kämpfen. (APA, 9.7.2017)