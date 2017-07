Waffenruhe im Süden Syriens soll in Kraft treten

Feuerpause gilt nach russischen Angaben für "Deeskalationszone" in drei Provinzen

Damaskus/Hamburg – Die beim G-20-Gipfel in Hamburg angekündigte Waffenruhe im Süden Syriens soll am Sonntag um 11.00 Uhr MESZ in Kraft treten. Die Feuerpause gilt für eine sogenannte Deeskalationszone in den drei Provinzen Daraa (Deraa), Quneitra (Kunaitra) und Sweida, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag am Rande des G-20-Gipfels ankündigte.

Die Sicherheit in dieser Zone soll demnach in Abstimmung mit den USA und Jordanien durch die russische Militärpolizei garantiert werden. Die Waffenruhe war verkündet worden, nachdem US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin am Rande des Gipfels zu ihrer ersten persönlichen Begegnung zusammengetroffen waren. Ausgehandelt wurde sie von Vertretern der USA, Russlands und Jordaniens in der jordanischen Hauptstadt Amman. (APA, AFP, 9.7.2017)