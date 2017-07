Herzstillstand: Ajax-Spieler Nouri im künstlichen Koma

20-Jähriger brach bei Testspiel gegen Bremen im Tiroler Trainingslager zusammen

Hippach – Ajax Amsterdams Abdelhak Nouri hat im Testspiel gegen Werder Bremen in Hippach (Tirol) einen Herzstillstand erlitten und ist in ein künstliches Koma versetzt worden. Das teilte Ajax, das im Zillertal sein Trainingslager abhält, auf Twitter mit. Es war von Herzrhythmusstörungen die Rede. Nouris Zustand sei stabil, er blieb aber vorerst in künstlichem Tiefschlaf.

Laut Informationen des niederländischen Rundfunksenders NOS musste der 20-jährige Mittelfeldspieler von Ärzten auf dem Rasen reanimiert werden. Nouri war nach 70 Minuten zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Er brach ohne Gegnereinwirkung zusammen und wurde danach knapp 30 Minuten behandelt. Zwei Rettungsautos fuhren direkt auf den Rasen. Ein Rettungshubschrauber brachte Nouri in ein Innsbrucker Krankenhaus. Die Zuschauer wurden gebeten, das Stadion zu verlassen.

"Fußball kann so schön sein, er kann aber auch so grausam sein, heute haben wir hier einen tragischen Moment erlebt", sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann und sprach von einem "Herzkreislaufversagen" beim jungen Ajax-Profi.

Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln ist ein Eigengewächs von Ajax und spielt seit 2004 beim Europa-League-Finalisten.

Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte Bremen mit 2:1 (0:1) in Führung gelegen. Stürmer Mateo Cassierra hatte Ajax in Führung (21.) gebracht, ehe Johannes Eggestein kurz nach dem Seitenwechsel ausglich (47.). Florian Kainz sorgte mit einem Elfmeter für die Werder-Führung (62.). Nach Nouris Zusammenbruch wurde das Spiel nicht wieder angepfiffen. (sid, APA, red – 8.7. 2017)