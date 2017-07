Ofners Erfolgslauf von Zverev gestoppt

Österreichischer Überaschungsmann unterliegt dem Deutschen in drei Sätzen

London – Das Tennis-Märchen um Sebastian Ofner hat ein Ende gefunden. In der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon unterlag der 21-jährige Steirer dem als Nummer zehn gesetzten Alexander Zverev am Samstag in seinem Drittrunden-Match 4:6,4:6,2;6.

Der Deutsche zog damit in sein erstes Major-Achtelfinale ein, in dem er gegen Milos Raonic (CAN-6) spielt. Ofner reist nach fünf Siegen in Folge (inklusive überstandener Qualifikation) ab.

Er hatte nach seinem Sensationssieg in Runde zwei gegen den US-Amerikaner Jack Sock auch gegen Zverev trotz glatter Niederlage eine durchaus gute Figur abgegeben. Nach seinerm ersten Vordringen in ein Hauptfeld auf der World Tour wird er sich in der Weltrangliste von Position 217 aus auf etwa Platz 150 verbessern. Sein bisheriges Top-Ranking hatte Österreichs Nummer vier mit Rang 215 erreicht. (APA, red – 8.7. 2017)