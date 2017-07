Morgen-Update für Sonntag, den 9.7.2017: G20, Neos und Sexroboter

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Nachrichten des Tages

[G20-Gipfel] 19 gegen Trump: G20 finden Kompromiss im Handelsstreit, USA bei Klimaschutz isoliert

Friedliche G20-Demo: "Ich marschiere gegen die Gewalt"

[Inland] Plagiatsforscher: Ednan Aslans Doktorarbeit "unsauber"

Neos begeistern sich für Kandidatin Griss

[Web] Autorin: Sexroboter nicht revolutionär, sondern lediglich eine Masturbationshilfe für Männer

[Kirche] Papst berief Frau auf ranghohen Posten im Vatikan

[Tennis] Souverän: Thiem im Achtelfinale von Wimbledon

[Wetter] Der Sonntag startet trocken und bei harmlosen Wolken oft sonnig. Lediglich in Vorarlberg sind am Morgen schon kurzzeitig Schauer möglich. Ab Mittag steigt in den Alpen die Gewittergefahr allgemein an, wobei lokal kräftige Gewitter entstehen. 26 bis 34 Grad.

[Zum Tag] Heut ist der Tag des Rock 'n' Roll. Der Gedenktag geht zurück auf den Moderator Dick Clark, welcher am 9. Juli 1956 seinen Vorgänger in der legendären Musikshow "American Bandstand" ablöste.