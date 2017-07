Berichte: Dutzende Anhänger Nawalnys in Russland festgenommen

Oppositioneller war am Freitag aus dem Gefängnis entlassen worden

Moskau – Nach der Freilassung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny hat die Polizei Berichten zufolge landesweit Dutzende Anhänger des Kremlkritikers festgenommen. Allein in Moskau seien bei einer Kampagne für Nawalny mehr als 30 freiwillige Helfer in Gewahrsam genommen worden, meldete das Bürgerrechtlerportal OWD-Info am Samstag.

Nikolai Ljaskin aus dem Wahlkampfstab des 41-jährigen Politikers sprach von mehr als 50 Festnahmen. Eine Bestätigung der Polizei lag zunächst nicht vor. Russische Onlinemedien zeigten Bilder von Polizisten bei Aktionen von Nawalnys Anhängern. Auch in mehreren Provinzstädten gab es OWD-Info zufolge mehr als 20 Festnahmen.

Nawalny war am Freitag nach 25 Tagen Arrest aus dem Gefängnis entlassen worden. Ein Moskauer Gericht hatte ihn verurteilt, nachdem er Mitte Juni zu nicht erlaubten Demonstrationen aufgerufen hatte. Der Oppositionelle will bei der Präsidentenwahl 2018 antreten. Die Wahlkommission hat mitgeteilt, dass Nawalny wegen einer Bewährungsstrafe nicht kandidieren darf.

Für dieses Wochenende hatte Nawalnys Stab in mehreren Städten zu einer Kampagne aufgerufen. Dabei sollten unter anderem rote Luftballons und Flugblätter verteilt werden. Bereits am Freitag hatte die Polizei mehrere Wahlkampfbüros durchsucht. (APA, 8.7.2017)