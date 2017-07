Zwei Alphatiere schwänzen Merkels Klimastunde

US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin treffen einander lieber allein

Hamburg – Klima, Welthandel, Strafzölle. Alles wichtige Themen beim G20-Gipfel. Aber natürlich schauen hier in Hamburg zunächst alle auf den einen: auf US-Präsident Donald Trump. Jede Geste, jede Mimik wird beobachtet. Zu vermelden gibt es vom ersten Gipfeltag: Trump gab Gastgeberin Angela Merkel artig die Hand, klopfte ihr sogar auf die Schulter. Ein Handschlag war auch am Vorabend, beim Vier-Augen-Gespräch der beiden in Merkels Hotel schon erfolgt, wohingegen Trump ja bei ihrem ersten Besuch in Washington das Shake-Hands verweigert hatte.

Keine besonderen Vorkommnisse gab es beim Aufstellen zum obligatorischen Gruppenfoto. Anders als beim Nato-Gipfel in Brüssel, wo sich Trump in die erste Reihe gerempelt hatte, drängte er sich diesmal nicht vor, sondern stellte sich brav auf seinen Platz, den ihm die Organisatoren weit rechts außen in der ersten Reihe zugedacht hatten. Merkel hingegen nahm als Gastgeberin in der Mitte Platz und formte ihre "Merkel-Raute", vielleicht um noch einmal meditative Kraft vor dem Ereignis zu schöpfen.

Beistand von kirchlich höchster Stelle bekam sie am Freitag auch. Papst Franziskus mahnte die Gipfelteilnehmer ganz in ihrem Sinne. Um dauerhafte Lösungen zum Wohl aller zu finden, sei es nötig, "internationale Verträge zu achten und einzuhalten sowie die multilateralen Beziehungen weiter zu fördern", erklärte er.

Nicht zu sehr verbiegen

Als Merkel dann endlich alle um ihren Tisch versammelt hatte, betonte sie noch einmal: "Lösungen für globale Probleme können nur gemeinsam gefunden werden, wenn wir kompromissbereit sind, ohne uns zu sehr zu verbiegen." Und sie fügte hinzu: "Es ist schon so, dass wir Unterschiede benennen können." Dann begannen die Themenrunden, am Freitagnachmittag stand gleich der heikle Punkt "Klimapolitik" auf der Agenda.

Allerdings musste dieser ohne Trump und den russischen Präsidenten Wladimir Putin stattfinden. Die beiden trafen sich zu ihrem ersten bilateralen Gespräch überhaupt. Dass ausgerechnet beim Klima Schwänzen angesagt war, kam in der deutschen Delegation nicht so gut an. Schließlich will Merkel Trump ja eigentlich vom Klimaschutz überzeugen.

Aber Putin und Trump hatten von der Ukraine, der Krim, den Sanktionen gegen Russland über eine angebliche russische Einflussnahme auf die US-Wahl einiges zu bereden. Schließlich hatte Trump Moskau, bei seinem Besuch in Warschau vor dem Gipfel, gerade erst "destabilisierendes Verhalten" vorgeworfen.

Das erste Treffen sollte auch zum besseren Kennenlernen der ungleichen Charaktere dienen. "It's an honor to be with you", sagte Trump zu Putins Begrüßung – "Es ist eine Ehre, Sie zu treffen". "Ich bin sehr erfreut, Sie persönlich zu treffen", antwortete Putin und erklärte, dass Telefongespräche nicht ausreichend seien. Die Frage eines Journalisten, ob er die russische Einflussnahme auf die US-Wahl ansprechen werde, ließ Trump unbeantwortet.

Ein Wort sagte er allerdings, als er von einer mexikanischen Journalistin gefragt wurde, ob er immer noch Mexiko für den Bau der Mauer zahlen lassen wolle: "Absolut." Nicht auf den Mund gefallen war Trump nach Angaben von Teilnehmern bei der ersten Arbeitssitzung im G20-Format.

Er nutzte seine Redezeit für Eigenlob und berichtete, wie gut es der US-Wirtschaft gehe, seitdem er im Amt sei. Zudem, so Teilnehmer, habe er sich über die nordkoreanischen Raketentests geäußert, obwohl dies gar nicht Thema gewesen sei. (bau, 7.7.2017)