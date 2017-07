Erstes Grandhotel Wiens: Bedrohter Prototyp

1848 wurde das erste Grandhotel Wiens eröffnet, erbaut von den Architekten Ludwig Förster und Theophil Hansen. Das als Miethaus erhaltene Gebäude könnte dem Ausbau der Barmherzigen Brüder zum Opfer fallen. Architekturhistoriker schlagen Alarm

Das Jahr 1848 bescherte der europäischen Chronik eine Vielzahl von Einträgen: Die bürgerliche Revolution gegen die herrschenden Mächte der Restauration gehört gewiss zu den geläufigsten. Und in Wien wurde im zweiten Gemeindebezirk ein bemerkenswertes Hotel eröffnet, das europaweit seinen Vergleich suchte. Aufgrund seiner modernen Architektur und des Gästekomforts war es der Prototyp späterer Grandhotels.

Der Visionär war ein Gastwirt namens Philipp Klier, der die günstige Lage in der Leopoldstadt zu nutzen verstand. 1838 hatte der Nordbahnhof, der wichtigste Bahnhof der Habsburgermonarchie, seinen Betrieb aufgenommen. Auch die Anbindung an den Schiffsverkehr sicherte einen stetigen Zustrom an Gästen, ebenso die unweit gelegenen Vergnügungsetablissements, etwa das Carltheater oder das Odeon mit dem damals größten Tanzsaal Wiens.

Gasthaus "Zum Goldenen Ochsen"

Der Vorläufer war das an der gleichen Adresse, heute Taborstraße 18, seit 1684 nachgewiesene Gasthaus "Zum Goldenen Ochsen". Im Herbst 1842 war der damalige Eigentümer Carl Much, Vater von fünf unmündigen Kindern, verstorben. Seine Witwe Rosina verpachtete die Gaststätte an Philipp Klier, den sie später ehelichte. Im Juni 1846 wurden erste Pläne bekannt: Das "Prachthotel" sollte etwa "Stallungen für 50 Pferde" unter der Erde bekommen und ein begrüntes "Plateau" auf dem Dach den Gästen eine herrliche Rund- und Fernsicht bieten.

Der Dachgarten war auch eine der Attraktionen, die Klier anlässlich der Eröffnung in einer Annonce in der "Wiener Zeitung" anpries. Diese erschien auf den Tag genau vor 169 Jahren am 8. Juli 1848 und markierte die Geburtsstunde der gehobenen Hotellerie in Wien. Noch vor der Erfindung des US-Amerikaners Elisha Graves Otis 1853 war hier eine Aufzugsvorrichtung realisiert worden. "Für Personen, welchen das Steigen schwerfällt", beschrieb Klier, warte eine Maschine, die "sie in jedes Stockwerk hinaufhebt". Eine von vielen technischen Novitäten, die der beauftragte Architekt Ludwig Förster empfohlen hatte.

Förster, der auch an der Akademie der bildenden Baukunst unterrichtete, war an modernen Methoden und Materialien überaus interessiert. Als publizistisches Organ fungierte die von ihm begründete "Allgemeine Bauzeitung" (1836-1918), die einzige Fachschrift in der Monarchie.

Prototyp Hotelarchitektur

Ein dort 1848 veröffentlichter Artikel schildert Details zu dem mit "220 Passagierzimmern" und zahlreichen "Speise- und Gesellschaftssalons" ausgestatteten Bau, etwa auch zu einer Dampfmaschine: Sie sorgte für kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und konnte sämtliche Räume beheizen oder kühlen. Weiters bewegte sie ein Pumpwerk zur Wasserversorgung in allen Stockwerken.

Architektonisch vollbrachte Ludwig Förster, der sich zur Umsetzung den jungen Theophil Hansen an die Seite holte, in mehrerlei Hinsicht eine Meisterleistung. Von außen mochte das Grand Hotel National schlicht wirken, der gestalterische Luxus empfing im Inneren.

foto: b. v. radom Neue Forschungsergebnisse von Andreas Nierhaus (Architekturkurator Wien Museum) und Benjamin von Radom (Experte für Gründerzeit-Bauten von Theophil Hansen) belegen: Das 1848 von Ludwig Förster und Theophil Hansen erbaute "Grand Hotel National" war Vorläufer späterer Ringstraßenarchitektur. Der U-förmige Innenhof findet sich beispielsweise sowohl beim ehemaligen "Grand Hotel National" (links) als auch bei dem 1870 eröffneten "Grand Hotel" an der Ringstraße.

Den U-förmigen Lichthof säumten im Erdgeschoß Tee- und Kaffee-Salons, Boutiquen, ein Billard-Saal oder auch ein "Lese-Cabinet", in welchem internationale Journale auflagen. Die um die beiden großen Innenhöfe angelegten Korridore und Stiegenhäuser – mit Durch- und Ausblicken auf das Stadtpanorama – folgten einem ausgeklügelten System. Neun Lichthöfe und eine Glasdachkonstruktion sorgten für Tageslichteinfall. Bis zur Elektrifizierung sollten ja noch Jahrzehnte vergehen.

Es handle sich um ein architekturhistorisches Juwel, ist Benjamin von Radom überzeugt. Der auf dem Gebiet von Gründerzeitbauten, insbesondere von Hansen, versierte Architekturforscher hat sich ebenso wie Andreas Nierhaus, Architekturkurator des Wien-Museums, intensiv mit dem bis heute weitgehend unverändert erhaltenen Gebäude beschäftigt. Nierhaus bezeichnet es als einen fundamental wichtigen Bau, der als Muster für die großstädtische Ringstraßenbebauung fungierte, die erst eine Dekade später einsetzte. Dazu dokumentiert er die damalige Begeisterung für die Antike, etwa beim Fassadenschmuck. Die vier Karyatiden, wie die weiblichen Skulpturen mit tragender Funktion genannt werden, orientieren sich an den griechischen Ahnen, die Karl Friedrich Schinkel 1821 in "Vorbilder für Fabrikanten und Handwerke"r publizierte, erzählt von Radom.

Und er verweist auf den Einfluss auf nachfolgende Hotelbauten. Etwa auf die Innenarchitektur des 1870 eröffneten Grand Hotel an der Ringstraße. Dieses steht wie zahlreiche andere Ringstraßenbauten oder von Ludwig Förster und Theophil Hansen realisierte Palais und Mietshäuser unter Denkmalschutz. Nicht so das ehemalige Grand Hotel National, in das die Gemeinde Wien in der Zwischenkriegszeit zwangsweise Mieter einquartiert hatte. Bis 1938 lief parallel der Hotelbetrieb.

foto: b. v. radom Auch in der Innenarchitektur beeinflussten Ludwig Förster und Theophil Hansen nachfolgende Bauten. Carl Tietz, der Architekt des Hotels an der Ringstraße, kopierte das System der Korridore – einzig scheint ihm Tageslicht nicht wichtig gewesen zu sein. Das bis heute betriebene "Grand Hotel" steht unter Denkmalschutz – sein Prototyp in der Taborstraße nicht.

Nach dem "Anschluss" musste der jüdische Besitzer Isidor Guttmann die Liegenschaft an die Polizeidirektion Wien verkaufen. Die Restitution erfolgte in den Nachkriegsjahren, eine "neue" Hotellizenz blieb der Familie jedoch verwehrt. 2009 trat Guttmanns Enkel das Gebäude an die Barmherzigen Brüder ab: im Tausch gegen sechs andere in Wien verstreute Häuser und eine sechsstellige Summe, zum Gegenwert von insgesamt 9,2 Millionen Euro.

Subventionierter Abriss?

Im Herbst 2016 wurden erste Abrisspläne publik. Die Bewohner erfuhren davon aus den Medien. Noch bremst der bestehende Ensembleschutz die Abtragung des Hauses. Architekturhistoriker und andere Initiativen fordern hingegen eine separate Unterschutzstellung und den Erhalt.

Das Spital müsse ausgebaut werden, betont Spitalsleiter Helmut Kern, und die Fläche des Eckhauses sei "an diesem Standort die letzte Möglichkeit" . Auf politischer Ebene genieße man Rückendeckung, schon weil man ein wichtiger Player im öffentlichen Gesundheitssystem sei, lässt er im STANDARD-Gespräch durchblicken. Man versuche alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Nachsatz: Die eingeholten Gutachten messen dem Haus "weder städtebaulich noch architektonisch" eine Bedeutung bei.

Die Namen der Gutachter will Kern nicht nennen, ein Budget oder die erwartete Subventionshöhe nicht beziffern. Dass ein Abriss billiger käme, verhehlt er nicht. Derzeit sei "eine Hybridvariante angedacht", bei der die "historische Fertigteilfassade", wie er sie bezeichnet, erhalten bliebe.

Mit den im Haus verbliebenen Mietern sei man um Lösungen bemüht. Jene, die Untermietverträge haben, werden allerdings sukzessive delogiert. Denn die Wohnungen hätten ja nie untervermietet werden dürfen, rechtfertigt Kern, und man könne solche Illegalität nicht decken.

Denkmalschutz ante portas

Der Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne) ist der Erhalt des Ensembles wichtig. Die Krankenpflege will sie allerdings nicht gegen Denkmalschutz aufgerechnet wissen. Der Ball liegt seit Monaten beim Bundesdenkmalamt. Warum das Gebäude nie unter Schutz gestellt wurde, kann sich Friedrich Dahm nicht erklären. "Ein Verfahren wird in den nächsten Tagen eingeleitet", avisiert er auf Anfrage. Ob es nur die Fassade oder die gesamte historische Gebäudesubstanz umfasst, will er nicht erläutern. In der Branche gilt der Wiener Landeskonservator als investorenfreundlich und kompromissbereit. Auch Helmut Kern lobt das gute Gesprächsklima, denn wäre das Gebäude unter Denkmalschutz gestanden, hätte man es ja gar nie erworben. (Olga Kronsteiner, 8.7.2017)