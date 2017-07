Frankreich putzt Finanzstandort für Brexit-Flüchtlinge heraus

Paris will sich als Finanzstandort attraktiver platzieren. Auch Frankfurt und Dublin werben um die Branche

Paris – Mit dem Abbau bürokratischer Hürden will Frankreich den Finanzplatz Paris für ausländische Banken attraktiver machen. Das Vorhaben richtet sich insbesondere an Geldhäuser in London, die sich nach dem Brexit-Votum mit Abwanderungsgedanken tragen. Ministerpräsident Edouard Philippe plant laut einem Reuters vorliegenden Dokument, den Instituten Erleichterungen in Aussicht zu stellen – unter anderem bei Lohnsteuerzahlungen im oberen Gehaltssegment. Außerdem soll eine vorgesehene Verlängerung einer Abgabe auf den Aktienhandel kassiert werden.

Zudem sollen in Auseinandersetzungen vor dem Arbeitsgericht künftig Bonus-Zahlungen für Banker außen vor bleiben, wenn über die Angemessenheit von Abfindungsregelungen entschieden wird. Die Regierung in Paris will auch prüfen, wie sich die Umsetzung europäischer Finanzregeln in französisches Recht vereinfachen lässt.

Geneigt zur Überregulierung

In der Vergangenheit habe das Land in manchen Fällen zu einer "Überregulierung geneigt", erklärte das Amt des Ministerpräsidenten. Dabei sei womöglich eine zusätzliche Belastung für heimische Institute im Vergleich zu europäischen Konkurrenten entstanden.

Paris konkurriert im Werben um abwanderungswillige Institute von der Insel mit anderen Finanzstandorten wie Frankfurt und Dublin. Die Landesregierung in Wiesbaden rechnet im Zug des Brexit damit, dass Banken aus London zunächst in kleinerem Umfang Mitarbeiter nach Frankfurt verlagern werden. Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir setzt wegen des Brexit auf eine Verlagerung von Derivategeschäften von London nach Frankfurt. (Reuters, 7.7.2017)