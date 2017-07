Rechtschreibschwächen je Bundesland

Eine Auswertung von Google-Suchabfragen zeigt, dass viele bei den Wörtern "Empathie", "Zuhause" und "Service" lieber noch einmal den Duden für die korrekte Schreibweise zurate ziehen

Mit dem Ferienbeginn in ganz Österreich fragen weniger Menschen Google um Rat, wie bestimmte Wörter korrekt geschrieben werden. In den Sommermonaten und den Winterferien tippen viel weniger Personen Wörter mit dem Zusatz "Duden" in das Abfragefenster der Suchmaschine. Regional zeigen sich deutliche Unterschiede bei den auftretenden Rechtschreibschwächen. Im Ranking der Bundesländer am häufigsten vertreten sind "des Weiteren" sowie "Empathie."

(gart, 8.7.2017)