18-Jährige heute: Von der Last der Möglichkeiten

Was ist das Richtige für unsere Kinder, die gerade ins Leben hinausgehen? Und wie können wir Eltern sie dabei unterstützen, glücklich zu werden?

Wenn ich mit meinen älteren Kindern und ihren Freunden rede, dann geht es momentan um die richtige Studienwahl, die richtige Ausbildung, die richtige Lebensphilosophie, den richtigen Klub, den richtigen Urlaub, die richtige Zukunft. Richtig. Aber für wen? Wir leben heute in einer Welt, in der unseren Kindern viele Ausbildungswege offenstehen – von der Krankenpflege bis zu Transportation-Design. Unendlich viele Möglichkeiten im Vergleich zum Beispiel zu mir oder meinem Mann. Da war die weiterführende Ausbildung nach der Pflichtschule oder Matura nur von den Eltern abhängig.

Manchen meiner damaligen Mitschüler sind bestimmte Ausbildungen verboten worden. Manche mussten zu Hause bleiben und zum Beispiel im Familienbetrieb mitarbeiten. Viel früher war es so, erzählen mir meine Eltern, dass ganz oft der eigene Vater oder die eigene Mutter mit dem Nachbarn ausgemacht hat, dass halt der Bub jetzt einen Ausbildungsplatz braucht, und da wäre doch grad bei der Firma X etwas frei. Gefragt hat den Bub keiner damals. Insofern ist es großartig für unsere heranwachsenden Kinder, dass sie so viele Möglichkeiten haben.

Kinder mit 18 haben es schwer

Natürlich denken wir Eltern darüber nach, welche Möglichkeiten dazu führen, dass unsere Kinder glücklich werden im Leben. Und welche wir problematisch finden, weil sie vielleicht zu nicht ganz so viel Lebensglück führen könnten. Dieses Lebensglück definieren wir über Stress, Einkommen, Freiheiten und unsere eigenen Erfahrungen. Dabei sind es unsere Kinder, die entscheiden.

Sie aber gänzlich frei entscheiden zu lassen, das stößt uns nicht nur an unsere Grenzen als liebevolle Erzieher und Erzieherinnen. Es ist auch bestimmt von unseren Einkommensverhältnissen, unserem Wohnort oder unseren Beziehungen. Vielleicht gibt es auch heute noch den einen oder anderen Nachbarn, der den X kennt, und der kennt wen, der bei der Firma Z einen Ferialjob organisieren könnte. Seien wir ganz ehrlich zu uns selbst: Lieben wir unsere Kinder noch, wenn sie Müllfahrer sind?

Hemmt uns die Beschränkung der Möglichkeiten? Treibt sie uns an?

Zu viele Möglichkeiten bergen aber das Risiko, sich für den falschen Weg zu entscheiden. Sie erhöhen dieses Risiko sogar. In einer Welt, in der alles einfacher ist, weil die Beziehungsrahmen unserer Kinder positiv, liebevoll und unterstützend sind, tun sich unsere Kinder, glaube ich, schwer, die für sie richtige Möglichkeit zu finden. Anders formuliert: Der Schulkollege, dessen Eltern ihm damals verboten haben, Musik zu studieren, lebt heute als erfolgreicher Schlagzeuger. Vielleicht hat er sich deshalb besonders angestrengt, weil er es gegen diesen Widerstand schaffen wollte.

Vielleicht aber hätte er auch mit unterstützenden Eltern diesen Weg erfolgreich eingeschlagen. Hemmt uns also die Beschränkung unserer Möglichkeiten, weil sie uns Hindernisse in den Weg legt, die wir durch eigenes Engagement und Courage lösen müssen und vielleicht nur dann lösen, wenn wir etwas wirklich wollen? Oder lähmt uns die Beschränkung unserer Möglichkeiten, und jetzt ist alles viel besser, weil wir so viele Wege haben, die wir einschlagen können?

Stehen allen alle Wege offen?

Unsere Kinder kennen Menschen, die ihr Geld mit Youtube-Channels verdienen oder als Bloggerinnen die Kosten für Miete und Strom bestreiten. Stehen diese Lebenswege wirklich allen offen? Kann jeder und jede alles werden, was er oder sie will? In einer von Selbstoptimierung und Ichbezogenheit geprägten Welt, in der unsere Kinder sich auf sozialen Medien inszenieren und dabei Dinge preisgeben, die wir vielleicht nicht einmal unseren besten Freunden in der analogen Welt erzählt hätten? Was passiert in einer Gesellschaft, die junge Menschen fördert und ihnen scheinbar alle Möglichkeiten eröffnet, gleichzeitig aber signalisiert, dass diese Möglichkeiten nur wenigen von ihnen offenstehen?

Jusstudium und Freizeitstress

Letzten Samstag waren mehrere Schulfreunde meiner Kinder zu Besuch, die alle vergangenen Sommer maturiert haben. Einer davon besucht im Anzug das Juridicum, ist in mehreren Lerngruppen organisiert und in der Studienrichtungsvertretung. Er kennt schon ein paar Professoren und weiß, welchen Zusatztitel er in Großbritannien in drei Jahren erwerben wird. Wieder ein anderer lernt noch für die Matura, weil er vor lauter Freizeitstress keine Zeit und auch keine List hatte, die nötige vorwisssenschaftliche Arbeit abzugeben. Das sei nur eine Beschränkung seiner Freiheit, erzählt er mir, während er auf meiner Terrasse sitzt und sich eine Zigarette dreht. Es gehe ihm ums Erleben, ums Leben an und für sich, um Erfahrung jeder Art.

Andere wiederum, die schauen mal, was da kommt. Sie wollen erst einmal auf Weltreise, und Geld verdienen irgendwo beim Kellnern. Und wieder andere belügen die Eltern schon nach mehreren Monaten beim Studieren, weil sie die letzte Prüfung nicht geschafft haben und die Eltern darauf drängen, dass sie möglichst rasch und möglichst perfekt ihre Ausbildung abschließen. Diesen Druck, den hatten wir schon deshalb nie, weil unsere Ausbildungsorte ganz weit von den Eltern weg waren und wir uns damals auch noch ein eigenes WG-Zimmer finanzieren konnten. Das ist heute in Zeiten knapper Wohnungsverhältnisse Luxus geworden.

Die Kinder und ich, wir sind uns sehr ähnlich

Manchmal schauen die Kinder mich an, und ich habe das Gefühl, als würden sie eine Antwort von mir erwarten. Ich habe keine für sie, weil sie ihre eigene Antwort finden müssen. Wir haben eine Abmachung. Sie sind selbst verantwortlich für sich und ihr Leben. Niemand wird ihnen vorschreiben, was sie werden sollen, niemand wird sagen: Was du machst, ist Blödsinn. Diese Selbstverantwortung bedeutet auch, auf eigenen Beinen zu stehen und sich nicht auf die Eltern zu verlassen.

Ich erinnere mich, wenn ich mit ihnen rede, an mein 18-jähriges Ich zurück. Es war eine wunderbare, freie Zeit – voller Enthusiasmus, Lebenshunger, Erfahrungen und Arbeit. Meine Kinder und ich, wir sind uns sehr nah. Ich glaube nur, dass es damals für mich einfacher war. Weil ich nicht zwischen 183 Varianten entscheiden konnte, sondern nur zwischen zwei. Weil ich meine Dates noch nicht mit dem Smartphone vereinbart habe, über meine Studienkollegen nicht alles von Facebook wusste, drei Minuten nachdem ich sie kennengelernt hatte, und nicht über Tinder jemanden gefunden habe, mit dem ich schlafen wollte. Dazu musste man zu meiner Zeit noch ins Flex. (Sanna Weisz, 9.7.2017)