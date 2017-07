Streaming: Netflix ist unangefochtener Spitzenreiter am US-Fernseher

Streaming-Dienst deutlich vor YouTube, Hulu und Amazon Video Prime

Netflix ist unangefochtener Spitzenreiter, wenn es ums Streaming direkt auf US-Fernseher geht. Im Durchschnitt soll in US-Haushalten mit WLAN täglich 40 Minuten Netflix auf den Fernsehgeräten ausgestrahlt werden. Hinter Netflix finden sich YouTube, Hulu und Amazon Video Prime, die gesammelt auf nicht so viel Nutzungszeit am Fernseher kommen.

foto: comscore Netflix ist am US-Fernseher der unangefochtene König.

Streaming am Wochenende und zur Primetime besonders beliebt

Für die Studie von ComScore wurden insgesamt 12.500 Haushalte in den USA berücksichtigt. Ein Großteil der Nutzung geht übrigens auf das Wochenende zurück. Zudem geht aus der Studie hervor, dass die Netflix-Fernseher-Nutzer hauptsächlich zwischen 21 und 23 Uhr streamen. Für US-Fernsehsender, die zu dieser Zeit ihre Primetime haben, eine Herausforderung. (red, 07.07.2017)