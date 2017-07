Mindestsicherung in Wien: Erstmals mehr ausländische Bezieher

Insgesamt 150.280 Bezieher im Mai 2017, davon 75.200 mit nichtösterreichischem Pass – Rechnungshof fordert bundeseinheitliche Mindestsicherungsregelung

Wien – Im Mai 2017 gab es in Wien erstmals mehr Mindestsicherungsbezieher mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft als österreichische Empfänger. Das geht aus aktuellen Zahlen aus dem Büro von Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) hervor, die dem STANDARD vorliegen.

Demnach haben im Mai 2017 insgesamt 150.280 Personen Leistungen aus der bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) bezogen, davon 75.080 österreichische Staatsbürger. 75.200 Bezieher hatten keinen österreichischen Pass. Der Großteil davon waren anerkannte Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte (insgesamt 42.772), dazu kamen Bezieher mit einer anderen EU-Staatsbürgerschaft (11.591) sowie Drittstaatsangehörige (20.837).

Entwicklung zeichnete sich ab

Diese Entwicklung zeichnete sich zuletzt schon ab: So ging zuletzt die Zahl österreichischer Bezieher in den vergangenen Monaten im Vorjahresvergleich sogar leicht zurück, was mit der Entspannung am Arbeitsmarkt zusammenhängen dürfte. Die Zahl von Asylwerbern und subsidiär Schutzberechtigten, die Mindestsicherung beziehen, ist hingegen stark gestiegen: So waren im Mai 2016 nach Auskunft aus dem Büro Frauenberger 34.077 Asylwerber und subsidiär Schutzberechtigte BMS-Bezieher. Ein Jahr später, im Mai 2017, waren es 9.000 mehr.

Ein Hauptgrund für diese Entwicklung ist, dass immer mehr BMS-Bezieher vor allem wegen Kürzungen in anderen Bundesländern wie Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland nach Wien ziehen. Hauptbetroffen von Kürzungen in diesen Ländern sind vor allem Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte. 7.200 Asylberechtigte sind mit Stand März 2017 allein in den zwölf Monaten davor aus den anderen Bundesländern nach Wien gekommen.

RH fordert bundeseinheitliche Regelung

Der Bundesrechnungshof (RH), der am Freitag einen Bericht zur Mindestsicherung in Wien veröffentlicht hat, spricht sich für eine bundesweit einheitliche Regelung der Mindestsicherung aus. Er empfiehlt dem Sozialministerium, einen entsprechenden Bericht vorzulegen.

Der RH prüfte die Mindestsicherung in Wien im Zeitraum 2010 bis 2015. Die kürzlich präsentierte Mindestsicherung in Wien samt deren Auswirkungen ist daher noch nicht im Bericht erfasst. Der RH wies darauf hin, dass allein im Untersuchungszeitraum zwischen 2010 und 2015 die Zahl der BMS-Bezieher um 71 Prozent auf 138.592 Personen stieg. Die Ausgaben der Stadt stiegen von 2011 auf 2015 um 50 Prozent von 363,79 Millionen Euro auf 543,72 Millionen Euro.

Besonders auffällig seien der starke Anstieg von Mindestsicherungsbeziehern im arbeitsfähigen Alter, der mehr als 2,5-fache Anstieg der nichtösterreichischen Mindestsicherungsbezieher, der Anstieg der Anzahl mindestsicherungsbeziehender Asyl- und subsidiär Schutzberechtigter auf mehr als das Dreifache sowie die Verdoppelung der Anzahl der Bezieher mit ganzjähriger Unterstützung gewesen. (David Krutzler, 7.7.2017)