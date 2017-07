An welchem Game sind Sie gescheitert?

Manche Spiele sind zu schwer (oder zu schlecht), sodass man sie einfach nicht zu Ende bringt. An welchem Game haben Sie sich die Zähne ausgebissen?

Gamer sind nicht gerade dafür bekannt, einfach aufzugeben, wenn ein Spiel zu schwierig ist. Kommt man einmal nicht weiter, wird versucht, einen Endgegner mit verschiedenen Waffen niederzuringen, ein Hindernis mit neuen Denkansätzen zu überwinden oder alternative Strategien fürs Weiterkommen zu entwickeln. Bedingt durch das Medium kann man immer wieder von einem Speicherplatz aus einen neuen Versuch wagen – auch wenn man versagt.

Doch wenn wir uns ehrlich sind, gibt es genug Spiele, die einem den letzten Nerv rauben und zum Aufgeben zwingen. Ärgerliches und krudes Level-Design zum einen oder ermüdende Spielabschnitte zum anderen sorgen dafür, dass gewisse Games in den Keller gesperrt und nie wieder gespielt werden – vom Schwierigkeitsgrad ganz abgesehen. "Tetris" und "Solitaire" ausgenommen – welches Spiel haben Sie nie geschafft?

Schwer oder schlecht

Solche Games bleiben einem aber in guter (oder schlechter) Erinnerung. Viele Spiele der 8- und 16-Bit-Ära sind bis heute aufgrund ihres wahnsinnigen Schwierigkeitsgrades verrufen. Wer hat nicht beim brutalen "Battletoads" oder dem grausigen "Dragon’s Lair" für NES den Controller wutentbrannt dem TV entgegengeschleudert. Das "Battletoads"-Level "Turbo Tunnel" ist bis heute für seine extreme Schwierigkeit verschrien. Oder aber der Shooter-Klassiker "Contra": Hier wurde ein fieses Herausforderungslevel, die Unmöglichkeit zu speichern, mit One-Hit-Toden gepaart. Im gleichen nervenaufreibenden Fahrwasser bewegte sich auch "Mega Man".

Nintendo hat für den westliche Markt sogar ein eigenes "Super Mario" entwickelt, da die Fortsetzung des Klassikers "Super Mario Bros." für den NES als zu schwierig für europäische und amerikanische Spieler erachtet wurde. "The Lost Levels" haben es später in den Westen geschafft und zeigten: Ja, das Game ist wirklich sehr herausfordernd.

wirspielen Wir spielen "Super Mario Maker" – und Zsolt scheitert gnadenlos.

Neuere Games sind da nicht viel dankbarer: Die Hardcore-Games "Dark Souls" von Namco oder "Ninja Gaiden II" schaffen es immer wieder auf Listen der schwierigsten Computerspiele aller Zeiten. Gefürchtet, aber weit weniger "Hardcore" ist das Mobile-Game für Masochisten, "Flappy Bird", in dem man einen kleinen Vogel durch ein Endloslevel bugsieren muss.

Doch nicht nur der Schwierigkeitsgrad veranlasst Spieler dazu, ein Game niemals zu beenden. Manchmal ist es einfach nur grottig. Ungern erinnert man sich an "Superman" für den Nintendo 64 oder andere Games, die sich jenseits des guten Spielgeschmacks befinden.

An welchem Game sind Sie verzweifelt?

Was am jeweiligen Game war so frustrierend? Oder gab es andere Gründe neben dem Schwierigkeitsgrad, dass Sie das Spiel nie zu Ende brachten? Sind Sie der Meinung, dass Computerspiele generell zu einfach geworden sind? Wünschen Sie sich schwierigere Games? Welchem Computerspiel würden Sie noch einen Wiederspielversuch schenken? (rec, 10.7.2017)