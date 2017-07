Ägypten: Mindestens 26 Soldaten bei Anschlag auf dem Sinai getötet

Zwei Fahrzeuge explodiert – Zunächst bekannte sich niemand zum Anschlag

Kairo – In Ägypten sind nach Militärangaben bei einem Selbstmordanschlag 26 Soldaten getötet worden. Zu dem Attentat kam es an einem Armee-Kontrollpunkt auf der nördlichen Sinai-Halbinsel, hieß es am Freitag. Zwei Fahrzeuge seien explodiert, als sie die Kontrollstelle passierten. Unter den Toten sei auch ein Offizier. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Auf der Sinai-Halbinsel kommt es seit dem Militärputsch gegen den Präsidenten und Muslimbruder Mohammed Morsi 2013 zu Anschlägen islamistischer Gruppierungen. Dabei starben bisher hunderte Polizisten und Soldaten. Die Islamisten-Miliz IS hatte zuletzt ihre Anschläge vermehrt von der Sinai-Halbinsel weiter nach Ägypten hinein verlagert. (Reuters, AFP, 7.7.2017)