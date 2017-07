Kinderpornoring: Vater in Wien missbrauchte eigene Kinder

28-Jähriger ließ weitere Männer Tochter und Sohn missbrauchen – Ermittler sprechen von "abscheulichem Bildmaterial"

Wien – Schreckliche Details haben österreichische und deutsche Ermittler am Freitag bei einer Pressekonferenz in Wien zu der Kinderporno-Operation "Elysium" bekanntgegeben. Einer der 14 festgenommenen Verdächtigen, ein junger Vater aus Wien, soll seine eigenen Kinder missbraucht, gefilmt und auch an andere Männer weitergegeben haben.

Im Zuge der Ermittlungen, die in Deutschland ihren Ursprung genommen haben, wurden zunächst der Administrator der Plattform in Hessen, ein Grafiker, der für die Gestaltung der Plattform zuständig war, sowie zwei Missbraucher identifiziert. In einem Kinderporno war der Grafiker mit einem weiteren Mann zu sehen, sagte Jürgen Schmitt vom Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden. Die deutschen Ermittler fanden heraus, dass die Aufnahmen in Österreich gemacht worden sind. Daraufhin kontaktierte das deutsche BKA die Kollegen in Wien.

Fünfjähriger und Siebenjährige

Die Ermittler vom österreichischen Bundeskriminalamt (BK) analysierten daraufhin die Aufnahmen und sahen die zwei männlichen Täter sowie zwei Opfer, einen vier- bis fünfjährigen Buben und ein sieben- bis achtjähriges Mädchen, sagte Ewald Ebner, Leiter des Büros für allgemeine Kriminalität in BK. Da das Mädchen im schulpflichtigen Alter sein musste, wurden alle Volks- und Sonderschulen kontaktiert und ein Foto des Kindes hergezeigt.

Im Mai kam von einer Volksschullehrerin der entscheidende Hinweis. Bei dem Opfer handelt es sich um ein siebenjähriges Mädchen, das einen fünfjährigen Bruder hat und in Wien-Favoriten lebt. Der 28-jährige Vater der Kinder wurde als mutmaßlicher Täter identifiziert. Der junge Familienvater soll sich nicht nur an seinen Kindern vergangen, sich dabei gefilmt haben, sondern die Kinder auch weiteren Männern zum Missbrauch zugeführt haben.

"Skrupellose Vorgehensweise"

Der Mann wurde von der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) observiert, sagte Michael Mimra, stellvertretender Leiter des Landeskriminalamtes Wien. Der Zugriff wurde schlussendlich "sorgfältig vorbereitet", da sich die Kinder in der Wohnung befanden. Zudem wollten die Ermittler genügend Beweismittel sicherstellen, Computer können schnell gesperrt werden. Der 28-Jährige legte mittlerweile ein Geständnis ab, berichtete Mimra.

"Wir waren von der skrupellosen Vorgehensweise der Tatverdächtigen auf der Plattform schockiert", sagte Ebner. Die Täter agierten auf Bestellung, forderten sich gegenseitig zu sexuellen Handlungen auf und führten diese auch durch. Somit kamen sie zu "abscheulichem Bildmaterial".

87.000 Mitglieder weltweit

Im Zuge der Operation gegen die seit 2016 bestehenden Kinderpornoplattform im Darknet wurden 14 Verdächtige in Deutschland und Österreich ausgeforscht und teils auch festgenommen, 29 Opfer identifiziert. Die weltweit tätige Plattform hatte 87.000 Mitglieder. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen massiver sexueller Übergriffe.

Generell sind die bekannt gewordenen Fälle von Kindesmissbrauch und Kinderpornografie in Österreich am Steigen, wie Zahlen des Justizministeriums zu Anklagen und Verurteilungen zeigen. Im vergangenen Jahr gab es etwa 114 Verurteilungen (2015: 92) wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, 121 (2015: 83) wegen schweren Fällen und 242 (2015: 187) wegen pornografischer Darstellung Minderjähriger. (APA, 7.7.2017)