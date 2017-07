Playstation Now streamt nun PS4-Games auf PC und PS4

Zum Start des neuen Angebots beschränkt sich der Dienst jedoch auf ältere und kleinere Spiele

Sony hat seinen Game-Streaming-Dienst Playstation Now um PS4-Games erweitert, teilte der Konzern am Donnerstagabend in einer Aussendung mit. Dadurch können Abonnenten ab sofort neben rund 350 PS3-Spielen auch Games der aktuellen Konsolengeneration auf PS4-Konsolen oder Windows-PC streamen, ohne die Spiele installieren oder einzeln erwerben zu müssen. Anstelle dessen erhalten Kunden gegen eine monatliche Pauschale von 16,99 Euro Zugriff auf die gesamte Bibliothek. Voraussetzung ist eine flotte Internetanbindung mit mindestens konstanten 5 Mbit/s.

Bislang ist der Dienst in Europa allerdings nur in Großbritannien, Belgien und den Niederlanden erhältlich. Weitere Länder sollen im Laufe der Zeit aufgenommen werden.

Kleinere und ältere Games zum Start

Zum Start des PS4-Angebots beschränkt sich Sony allerdings noch vorwiegend auf kleinere und ältere Titel. Zu den Highlights gehören etwa "Killzone Shadow Fall", "Tearaway Unfolded", "Alienation" oder "Evolve". Aktuelle Titel wurden noch nicht ins Portfolio aufgenommen:

Killzone Shadow Fall

Saint's Row IV Re-Elected

WWE 2K16

Tropico 5

F1 2015

Evolve

Dead Nation Apocalypse

Helldivers

Resogun

Heavy Rain

Tearaway Unfolded

Counterspy

Shadow of the Beast

Alienation

Escape Plan

Everybody's gone to the Rapture

Broken Age

Grim Fandango Remastered

Castlestorm Definitive Edition

God of War III: Remastered

Super Mega Baseball

Ultra Street Fighter IV

Hardware: Rivals

This War Of Mine: The Little Ones

Day Of The Tentacle Remastered

Sherlock Holmes: Crimes And Punishments

Dungeons II

Back To Bed

Pure Chess

Pure Pool

Olliolli

Stick It To The Man

Blood Bowl 2

Super Stardust Ultra

Exist Archive: The Other Side of the Sky

Nidhogg

Darksiders II: Deathinitive Edition

MX vs ATV Supercross Encore

Farming Simulator 15

Tour De France 2016

Air Conflicts: Pacific Carriers

Grand Ages: Medieval

Pure Hold'em World Poker Championship

Q*bert: Rebooted

Fluster Cluck

The Last Tinker: City of Colors

Velocibox

Whispering Willows

Kickbeat Special Edition

Battle Worlds Kronos

Legend Of Kay Anniversary

Einstellung auf PS3 und Fernsehern

Etwas versteckt in den Q&As zu Playstation Now ist die Ankündigung, dass der Streaming-Dienst ab August 2017 nicht mehr auf PS3, PS Vita, Playstation TV sowie auf Bravia-Fernsehern, Sonys Blu-ray-Playern und Samsung-Fernsehern verfügbar sein wird. Anstelle dessen wird der Service ab dann exklusiv auf PS4 und Windows-PC verfügbar sein. Einen Grund dafür nannte der Konzern bislang nicht. (zw, 7.7.2017)