Samsung verdient im zweiten Quartal so gut wie nie

Der Gewinn des südkoreanischen Konzerns stieg um 72 Prozent. Detaillierte Ergebnisse sollen Ende Juli bekannt gegeben werden

Seoul – Samsung verdient dank höherer Preise für Speicherchips so gut wie nie. Für das zweite Quartal sagte der Konzern am Freitag einen Anstieg des Gewinns um 72 Prozent auf umgerechnet 10,6 Milliarden Euro vorher. Der Umsatz legte um 18 Prozent auf umgerechnet 45 Milliarden Euro zu. Details nannte Samsung nicht. Detaillierte Ergebnisse will das Unternehmen Ende Juli bekanntgeben.

Die Speicherchip-Branche befindet sich einer Studie der Investmentbank Nomura zufolge derzeit in einem Super-Zyklus. Demnach kommen ihr dabei einerseits die Konsolidierung zugute, andererseits steigt die Nachfrage aus neuen Bereichen wie Künstlicher Intelligenz und dem Geschäft mit der Speicherung von Daten im Internet. (APA, 7.7.2017)