Frauenfußball-Team besiegt Dänemark 4:2

Erfolgserlebnis vor der EM in den Niederlanden – Billa und Zadrazil treffen je zweimal

Wiener Neustadt – Österreichs Frauenfußball-Nationalteam fährt mit einem Erfolgserlebnis zur Europameisterschaft in den Niederlanden (ab 16. Juli). In Wiener Neustadt besiegten die ÖFB-Frauen in einem überzeugenden Test Dänemark, ebenfalls EM-Teilnehmer, 4:2 (1:1).

Das erste Ziel der Österreicherinnen war es, die ersten Minuten ohne Gegentor zu überstehen. Zuletzt war man gegen England und auch gegen die Niederlande früh in Rückstand geraten. Beide Spiele hatte man mit 0:3 verloren. Statt ein frühes Tor zu bekommen, kann man natürlich auch ein frühes Tor schießen. Erste Minute: Nicole Billa, 1:0. Besser geht’s nicht. Die ÖFB-Frauen waren in der Folge Stammgäste im Strafraum der Däninnen. 14. Minute: Sarah Zadrazil scheitert an Torfrau Pedersen. 16.: Billa köpfelt an die Stange. Und dann, wie aus dem Nichts, gleicht Katrine Veje für Dänemark aus (22.).

Österreich bleibt druckvoll. Immer wieder wird Billa gefährlich. Einmal (26.) verzieht sie knapp, ein anderes Mal (32.) verpasst sie, direkt vor dem Tor stehend, eine Feiersinger-Flanke haarscharf. Pech haben auch Lisa Makas, die an die Latte köpfelt (33.), und Nina Burger, deren abgefälschter Schuss knapp daneben geht (37.). Trotz klarer Überlegenheit geht die Elf von Trainer Dominik Thalhammer mit einem 1:1 in die Pause.

Die zweite Hälfte beginnt wie die erste, mit einem frühen Tor für Österreich, einem frühen Tor von Billa (49.). Die 2:1-Führung ist mehr als verdient. Zadrazil erhöht wenig später (55.) auf 3:1. Jetzt läuft’s. 1250 Zuschauer im Teddybären- und Plüschstadion sind angetan. Zadrazil erhöht gar noch auf 4:1 (63.). Larsen verkürzt noch (88.) für Dänemark. Wurscht. 4:2. Die Euro kann kommen. Zum Auftakt trifft Österreich am 18. Juli auf die Schweiz. (Birgit Riezinger, 6.7.2017)

Frauen-Fußball-Länderspiel vom Donnerstag:

Österreich – Dänemark 4:2 (1:1)

Wiener Neustadt, 1.250.

Tore: Billa (1., 49.), Zadrazil (55., 63.) bzw. Veje (22.), Larsen (88.)

Österreich mit: Zinsberger (83. Pfeiler) – Schiechtl, Wenninger, Kirchberger, Aschauer – Feiersinger, Zadrazil (83. Eder), Puntigam, Makas (74. Naschenweng) – Billa (79. Enzinger), Burger

Gelbe Karte Österreich: Kirchberger