Der Steirer ringt die Nummer 18 der Tenniswelt sensationell in fünf Sätzen nieder

Wimbledon – Sebastian Ofner sorgte am Donnerstagabend in der zweiten Runde des Rasen-Klassikers in Wimbledon für eine absolute Topsensation. Der 21-jährige Steirer bezwang den US-Amerikaner Jack Sock in fünf Sätzen mit 6:3, 6:3, 3:6, 2:6 und 6:2 und trifft nun in der dritten Runde auf den Deutschen Alexander Zverev. (red, 6.7.2017)