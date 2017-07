Tausende bei Autonomen-Demo gegen G20

Polizei spricht von 4500 Teilnehmern bei "Welcome to Hell"

Hamburg – Am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg haben sich mehrere Tausend Menschen zur ersten Großdemonstration unter dem Motto "Welcome to Hell" versammelt. Die Polizei sprach von 4500 Teilnehmern. Begleitet wurde die Kundgebung, die auf dem Fischmarkt direkt am Hafen startete, von einem massiven Polizeiaufgebot. Der Demozug wurde nach wenigen hundert Metern angehalten. Die Polizei verlangte von den Teilnehmern des "Schwarzen Blocks", die Vermummungen abzulegen, was diese verweigern. Daher ist die Kundgebung zwischen Absperrungen eingeschlossen.

Die Demo gilt als erster Test für das Sicherheitskonzept der Polizei, die aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen wurde. Zu dem Gipfel am Freitag und Samstag werden Hunderttausende Demonstranten erwartet, von denen die Polizei mehrere Tausend als gewaltbereit einstuft.

"Welcome to Hell" war die erste Demonstration, bei mit Ausschreitungen gerechnet wurde. Zunächst war die Lage aber Polizeiangaben zufolge entspannt. Unter den Teilnehmern waren Menschen aller Altersgruppen, auch Kinder. Einige Demonstranten hatten Hunde mitgebracht. Geplant war, dass sich der Protestzug quer durch die Stadt zur Messe bewegen sollte, wo die Gipfelteilnehmer der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer tagen. Zu Beginn der Demonstration fuhren Wasserwerfer auf. Rund um den Fischmarkt waren Cafes und Restaurant aus Angst vor Ausschreitungen geschlossen. Einige Läden waren mit Brettern vernagelt.

Unter massivem Sicherheitsaufgebot trafen am Donnerstag erste Staats- und Regierungschefs ein. In der Stadt herrscht wegen der vielen Absperrungen Verkehrschaos.

Verbot in Innenstadt

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht bestätigte am Donnerstag das Demonstrationsverbot für die Innenstadt während des Gipfels. Das Gericht wies damit Beschwerden von Attac Deutschland gegen die Untersagung mehrerer Versammlungen am Freitag zurück.

Bereits im Vorfeld hatte es erste Protestaktionen gegeben. In der Nacht zum Donnerstag war es zu einem Brandanschlag auf ein Autohaus gekommen. Der FC St. Pauli kündigte nach dem Verbot des großen Protestcamps an, Teile seines Stadions am Millerntor für Übernachtungen der Gipfelgegner zur Verfügung zu stellen. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz verteidigte den G20-Gipfel gegen Kritik. "Unbedingt", antwortete er auf die Frage, ob der große Aufwand für die Zusammenkunft gerechtfertigt sei. Bis zu 20.000 Polizisten sollen die Veranstaltung gegen gewaltbereite Demonstranten und islamistische Anschläge schützen.

Ein Sonderzug aus der Schweiz hatte in der Nacht in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen weitere G20-Gegner eingesammelt. Begleitet wird das G20-Treffen auch von Kulturveranstaltungen und Pop-Konzerten – aber auch von Konferenzen, die über Alternativen zu den Lösungsansätzen der G20-Regierungen für die von Klima bis Krieg reichenden Krisen der Welt debattieren. (Reuters, 6.7.2017)