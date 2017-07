Turkstream steht vor den Toren Wiens

foto: reuters / laszlo balogh

Geht es nach Russlands Präsident Wladimir Putin und Ungarns Präsident Viktor Orbán, sollen Ingenieure bald nicht nur in Beregdaróc, einem von mehreren bestehenden Gasübertrittspunkten in die EU, die Effektivität des Verteilsystems prüfen, sondern bald auch an einer neuen Leitung Hand anlegen. Es geht um die Verlängerung der Turkstream von der Türkei nach Zentraleuropa.