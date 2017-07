Microsoft wirft 3.000 Mitarbeiter hinaus

Fokus auf Cloud-Branche führt zu Streichungen an anderer Stelle – Zehn Prozent aller Mitarbeiter im Verkauf müssen gehen

Was in den vergangenen Tagen bereits gerüchteweise die Runde machte, bestätigt sich nun: Microsoft streicht im Rahmen einer weiteren Reorganisation bis zu zu 3.000 Jobs, heißt es in einem Statement gegenüber CNBC.



Verkauf

Von den Kürzungen ist vor allem die Verkaufsabteilung des Unternehmens betroffen, dort sollen rund 10 Prozent aller Mitarbeiter entlassen werden. Grund ist die verstärkte Ausrichtung auf das Cloud-Geschäft, für die man offenbar weniger Verkaufsmitarbeiter braucht.

Marktsituation

Microsoft ist im Cloud-Geschäft mit Azure die Nummer 2 hinter Amazon, und steht dabei auch mit Google im direkten Wettbewerb. Analysten gehen davon aus, dass dieses Geschäft in den nächsten Jahren weiter rasant wachsen wird. (red, 6.7.2017)